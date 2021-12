Torna la màgia de Nadal al Morell

Dins de la programació destaquen la pista de gel, el tió, diversos concerts, el parc de Nadal, un concurs de pessebres, el sopar de Cap d'Any, o l'arribada dels Reis Mags

Actualitzada 07/12/2021 a les 16:00

Després que el passat divendres 3 de desembre es donés el tret de sortida oficial a les festes de Nadal, amb l'encesa de llums del municipi, el Morell s'endinsa en un dels períodes més especials i esperats de tot l'any. Així, Nadal arriba carregat d'activitats per a tota la família i amb més il·lusió que mai. «L'objectiu és que tota la població, i sobretot la canalla morellenca, pugui viure unes festes memorables», remarca una de les regidores de Cultura i Festes de l'Ajuntament del Morell, Maria Jesús Valldosera. L'arrencada serà amb la Terrafira de Nadal, que tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 de desembre amb pista de gel, trenet, zona de restauració, concerts, festa de l'oli... «Aquesta vegada serà molt especial, perquè hem unit la Terrafira de sempre amb la Fira de Nadal, i creiem que el resultat serà un esdeveniment molt nadalenc, molt enfocat al comerç del nostre poble, i amb opcions perquè tothom s'ho pugui passar d'allò més bé», indica l'altra regidora de Cultura i Festes, i alhora regidora de Promoció econòmica, Mònica Casas. Una pista de gel que es podrà gaudir més enllà de la Terrafira de Nadal, fins al 24 de desembre. A més, del 10 al 23 de desembre també s'ha convocat un concurs de pessebres.En l'apartat musical, divendres 17 de desembre hi haurà un concert de Nadal al Teatre Auditori amb la cobla Maricel de Sitges; diumenge 19, i a la parròquia de Sant Martí, la coral Guspira del municipi oferirà una actuació d'allò més nadalenca; el mateix dia, al Teatre Auditori, concert de La Marató organitzat des de l'Escola de Música El Morell; i diumenge 26, també al Teatre Auditori, gran concert de Nadal amb l'Orquestra de Cambra de Tortosa i la solista Cecília Aymí.Una de les cites més esperades per tots els infants arribarà diumenge 19 de desembre, a les 11.30 hores, amb «El Tió s'ha tirat un pet!», i els dies 27, 28 i 29 tornarà el Parc de Nadal al pavelló municipal. També enfocat a la canalla, divendres 31 de desembre a les 12 hores tindrà lloc la tradicional sortida de l'Home dels Nassos.Per acabar bé el 2021, i començar el 2022 amb bon peu, torna el Sopar de Cap d'Any al pavelló municipal. I després del sopar, ball amb l'Orquestra Atalaia. Una activitat per a la qual caldrà presentar el DNI o passaport i el certificat COVID digital.I un cop al 2022, diumenge dia 2 el Patge Reial s'encarregarà de recollir les cartes de tota la canalla per fer arribar els seus desitjos als Reis d'Orient. I, finalment, els Reis arribaran amb la tradicional cavalcada dimecres dia 5 i, com és habitual, passaran per totes les cases del poble a repartir els regals.