Les Decennals 2021+1 restituiran el ritual de la vigília de la festa de la Candela

Les Festes Decennals 2021+1 recuperaran en aquesta edició el ritual tradicional de l'1 de febrer, vigília de la festivitat de la Mare de Déu de la Candela, amb una tronada a l'antiga i la sortida de bona part del seguici cerimonial al migdia. També s'hi suma la família Robafaves de Mataró, ja que el gegant Robafaves i la geganta de la capital del Maresme són els pares, segons la veu popular, del gegantó Lladrefaves. L'anada a la vigília de la festa amb els elements del seguici de titularitat municipal i el ball de l'àliga que s'executarà davant la Mare de Déu després de dècades sense programar-se completen la restitució d'aquest ritual que, amb els anys, s'havia anat diluint fins al punt de perdre bona part dels actes. La comissió participativa de Cultura Popular de les Decennals ha estat l'encarregada de la recuperació.



El ritual s'iniciarà de bon matí de la jornada de vigília amb l'arribada i recepció a la plaça del Blat de la Família Robafaves de Mataró. És un fet que nomes passa cada 10 anys, coincidint amb les Decennals. Els gegants mataronins venen a la capital de l'Alt Camp per visitar el seu fill, el gegantó Lladrefaves de Valls. Aquesta és la cinquena vegada consecutiva que la família Robafaves de Mataró participa en unes Festes Decennals, però en aquesta ocasió la seva visita s'emmarcarà en el ritual de celebració de la vigília de la Candela. La tronada a l'antiga

La comitiva, acompanyada pels respectius grups de grallers i flabiolaires, es traslladarà des de la plaça del Blat fins a l'aparcament del Carme, escenari d'una ancestral tronada a l'antiga que s'incorpora així al ritual recuperat de la vigília de la Candela. La tronada donarà inici a la sortida de la vigília que pregonarà la celebració per diferents punts de la ciutat amb la participació de diferents elements del seguici cerimonial. En concret, hi prendran part, a més dels gegants de Valls i la família Robafaves de Mataró, set grups festius més: el basilisc, el ball de gitanes, els nans, el bou, el ball de bastons, el ball de la primera i la mulassa, tots amb els seus respectius sonadors.



Tradicionalment el punt del migdia de la festa havia marcat el pas del temps del treball laboral al de la celebració. Així serà en el 24è desenari de la Mare de Déu de la Candela. El ritual de vigília continuarà ja a la tarda amb el repic de campanes que anunciarà l'anada cerimonial a la novena, amb la participació dels nans, gegantons, gegants, moixiganga i àliga, que precediran la bandera de Valls i la corporació municipal. A l'interior de l'església de Sant Joan després de la novena, ballarà l'àliga acompanyada de la cobla de ministrers Bufalodre, una dansa recuperada l'any 2013 per a les Completes de la Festa Major de Sant Joan però que s'executa per primer cop, en temps moderns, coincidint amb les Decennals i davant la Mare de Déu presidint l'altar major. El ritual cerimonial de la vigília acabarà amb la representació completa de la moixiganga a l'interior del temple, en aquest cas al so de les gralles i el timbal de So Nat.