La història, com mai l'havíem vist

Cambrils acull la primera exposició a Catalunya de la mostra 'Plastihistòria de la Humanitat'

Actualitzada 06/12/2021 a les 19:13

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i el regidor de Promoció Econòmica, Juan Carlos Romera, van inaugurar el passat dia 3 l'exposició Plastihistòria de la Humanitat, una mostra formada per vint diorames de plastilina que resumeixen la Història a través d'una mirada que és a la vegada didàctica i lúdica.

La mostra arriba al Centre Cultural de Cambrils de la mà de la Unió de Botiguers i Cambrils Obert, en el marc del programa d'activitats de dinamització de la campanya de Nadal. D'aquesta manera, Cambrils s'ha convertit en la primera ciutat de tot Catalunya en acollir aquesta mostra, una exhibició en què es barreja l'art i el coneixement, tot recorrent els principals episodis de la història de la humanitat, des de la Prehistòria fins a la globalització de món contemporani, passant per les antigues civilitzacions egípcies, perses, gregues o romanes, l'Edat Mitjana, el Renaixement, el Barroc, la conquesta de l'Oest o les guerres mundials. Als diorames, el públic també hi podrà reconèixer personatges històrics com Cristòfol Colom o Jesucrist, i veure Miguel Ángel esculpint el seu David o com Francisco de Goya pinta la Maja en la versió nua.

Un dels trets més destacables de l'exposició és que totes les figures tenen un gran nivell de detall i han estat creades de forma artesanal, només amb les mans i sense utilitzar motlles. A més, recreen les escenes històriques amb un toc d'humor, sobretot per l'expressió dels seus protagonistes, que semblen haver estat captats en plena acció.

La Plastihistòria de la Humanitat és una iniciativa de Fundación Educa, una entitat privada, independent i sense ànim de lucre, que té com a objectius el foment d'iniciatives que promoguin el progrés i l'aprenentatge, especialment entre els infants i els joves.

Les exposicions de Plastihistòria són un dels projectes educatius més rellevants de l'entitat, i a banda de la dedicada a la Història, també en tenen sobre la Música o la Ciència, les quals han estat visitades per milers de persones a tot el territori espanyol.

A Cambrils, l'exposició de diorames de plastilina es podrà visitar fins al 9 de gener. Avui i fins al dia 12, així com els dies 18 i 19 de desembre, l'horari és de 10.30 h. a 13.30 h. i de 17 h. a 20.30 h. Després, tornarà a obrir portes els dies 22 i 23 de desembre (17 h. a 20.30 h.), el dia 24 de desembre (10.30 h. a 13.30 h.) i els dies 27 a 30 de desembre (17 h. a 20.30 h.). Al mes de gener els horaris també van variant: els dies 2, 8 i 9 de gener es podrà visitar tot el dia (10.30 h. a 13.30 h. i de 17 h .a 20.30 h.) mentre que els dies 3, 4 i 7 només estarà oberta a la tarda (17 h. a 20.30 h.). L'entrada és gratuïta per als infants de fins a 10 anys, i de 2euros per a la resta de visitants. A més, la Unió de Botiguers de Cambrils ha organitzat sessions de tallers i contes que es faran d'11 h. a 13 h. i de 18h a 20h fins al 12 de desembre i també el cap de setmana del 18 i 19 de desembre. Allà, els nens i nenes podran modelar les seves plastifigures.