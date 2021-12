El PSC s'incorpora el govern municipal de Montblanc

El regidor Joan Manel Cabello assumeix la responsabilitat a Urbanisme, seguretat viària i assistència a pedanies, entre d'altres

Actualitzada 07/12/2021 a les 13:54

El PSC ha entrat a formar part de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Montblanc. El grup socialista, integrat pel regidor Joan Manel Cabello, ha assumit les competències d'urbanisme, llicència d'obres, promoció d'habitatges, interior, seguretat viària i assistència a pedànies.El pacte de govern ha servit per unir les forces dels quatre regidors no adscrits, encapçalats per l'alcalde Josep Andreu, amb el regidor socialista. A l'oposició queden Esquerra Republicana i Junts per Montblanc, amb tres i quatre regidors, respectivament.Sobre el nou acord de govern, el regidor socialista destacava que, «des del PSC de Montblanc sempre hem afirmat que Montblanc és el primer. El progrés del nostre municipi és el que dona sentit a la nostra actuació política. No és una palanca de res, ni un canvi de cromos decidit fora vila, és el compromís absolut dels socialistes amb Montblanc i la seva gent. Un compromís que avui guanya en força i determinació.»Els mateixos socialistes recorden que el de Montblanc s'afegeix a un altre acord recent que també a permès al PSC assumir responsabilitats de govern municipals, en aquest cas, a Cambrils.