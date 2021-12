La solidaritat amb el càncer infantil omple el TAS de Salou

Aquest diumenge es va celebrar la «Zambomba Flamenca» i la recaptació de les entrades va destinada a la investigació d'aquesta malaltia

Actualitzada 06/12/2021 a les 17:58

La setena edició de l'espectacle benèfic 'Zambomba Flamenca' va omplir el Teatre Auditori de Salou per mostrar l'expressió del sentiment i la tradició del Nadal andalús, a través de la música flamenca.

Va tenir com a principal objectiu recaptar fons a favor de la investigació del càncer infantil, destinant, íntegrament, el total de la recaptació, al Pediatric Cancer Center, el nou centre d'oncologia pediàtrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. A Salou, s'ha aconseguit recollir fins a 3.437 euros, amb les entrades donatiu; a més de 600 euros per la venda de les Polseres Candela.

L'esdeveniment va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Salou, Pere Granados; la presidenta de la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia, Charo García Caballero; la regidora de Sanitat i Salut Pública, Beatriz Morer; la directora general d'Andalucía Global, de la Junta de Andalucía, Rosario Alarcón Mañas; i el president de l'Associació Oncològica Dr. Amadeu Pelegrí, Vicente Vílchez; entre d'altres regidors i regidores del municipi; i autoritats i personalitats del territori. Hi va haver més de 400 persones, al públic.

L'alcalde Pere Granados, durant el seu discurs, va assenyalar que «per Salou, és un orgull poder acollir aquest esdeveniment solidari, per segon any consecutiu»; i va afegir que «l'Ajuntament sempre serà al vostre costat i us donarà tot el suport». Així mateix, va posar en valor la importància de la col·laboració de tots i totes, ja que «hem de lluitar, plegats, per avançar contra aquesta malaltia».

Per la seva banda, la presidenta de la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia, Charo García Caballero, va manifestar la necessitat de continuar investigant contra el càncer; i de la implicació de les entitats i institucions. També va donar les gràcies a tots aquells que han fet possible aquest esdeveniment, com són les persones anònimes, els artistes, els voluntaris i els organitzadors, i el públic.

En el decurs de l'acte, també es va lliurar el xec de la recaptació de la darrera edició, l'any 2019, en què es va assolir la xifra de 21.019 euros. L'entitat espera poder superar-la, a través de les actuacions d'aquest any 2021.

Aquest esdeveniment ha estat organitzat per la Unión Musical «La Flamenca» i la Hermandad Rociera del «Pastorcillo Divino», amb la col·laboració de l'Ajuntament de Salou, la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia, i l'Associació Oncològica Dr. Amadeu Pelegrí de Salou; entre d'altres entitats, empreses i associacions.

L'espectacle va comptar amb més de 60 artistes, la música de 30 guitarres, percussions, violí, piano, baix i vint «cantaores» i «cantaoras». Tots ells hi han participat de forma altruista.