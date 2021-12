El sector turístic de la Costa Daurada descarta obrir hotels per l'Imserso perquè no els surt a compte

Després de la suspensió del programa del 2020 a causa de la pandèmia, a finals d'aquest any s'engegarà una nova promoció de viatges destinats a la tercera edat. El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 destinarà un total de 280 milions d'euros de pressupost. En el cas de Tarragona i l'Ebre, les places turístiques que s'ofereixen s'eleven a 31.305, que es divideixen en 29.559 a les zones de costa i 1.746 a les zones d'interior. Entre altres propostes, s'hi troben circuits culturals a Tarragona ciutat, Reus, el Delta de l'Ebre o La Ràpita.Ara bé, des del sector turístic han criticat durament la congelació dels preus dels paquets turístics que s'ofereixen. El portaveu de la FEHT, Xavier Guardià, ha considerat que «no és lògic» que els hotelers hagin de pagar el cost d'un programa de turisme social per «fer quedar bé» al govern espanyol. Guardià ha assenyalat que en el primer dels paquets turístics, comprès entre desembre i febrer, cap hotel de la Costa Daurada obrirà, però no ha tancat la porta a participar-hi en el segon paquet –a partir del mes de març- si les condicions econòmiques varien. Tot i això, es tracta d'un escenari en què els hotelers no tenen gaire esperança, tal com ha lamentat Guardià.Des de la FEHT han manifestat que fins al moment, la Imserso permetia mantenir obert els hotels i assegurar les plantilles que hi treballen. A la vegada, els equipaments podien aprofitar que estaven oberts per omplir en dates concretes com ara festius i ponts o bé celebrar altres accions -com ara estades esportives- i treure rèdit d'aquestes activitats. En canvi, amb les actuals condicions contractuals, els hotelers no veuen cap al·licient per seguir oberts durant la temporada baixa i temen que si obrissin, perdrien diners.