La ventada provoca 18 avisos als Bombers

Tarragona ha estat la província catalana on el vent ha causat més alertes al cos, però només s'han lamentat petits danys materials

Actualitzada 05/12/2021 a les 12:12

Ja es preveia una matinada moguda al cos de bombers amb l'activació del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) davant la previsió de fortes ventades en tota la demarcació.A través del seu Twitter oficial , el cos de bombers ha notificat 18 avisos causats pel temporal des d'ahir a les 20:00h , 17 d'elles a la demarcació de Tarragona i una més a les Terres de l'Ebre, essent la tarragonina la província més afectada per la ventada.Segons fonts dels Bombers, afortunadament, els avisos solament han causat petits danys materials com la caiguda de branques, rètols o d'un cactus a la carretera a Calafell, però no s'ha hagut de lamentar res més greu.Protecció Civil va activar ahir en fase d'alerta el pla VENTCAT pel risc de fortes ratxes de vent fins demà dilluns. Davant aquest pronòstic, Protecció Civil ha demanat assegurar correctament les decoracions nadalenques en terrasses i balcons i retirar aquelles que puguin caure al carrer, així com ancorar aquells altres elements que puguin ocasionar un risc.