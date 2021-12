Protecció civil alerta de les fortes ventades d'aquest cap de setmana

La Generalitat activa l'Alerta del pla VENTCAT i demana extremar la precaució davant l'elevada mobilitat

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'Alerta el Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) davant la previsió meteorològica que augura un nou episodi de fortes ratxes de vent que començaran avui, i s'intensificaran durant la propera matinada.El Servei Meteorològic de Catalunya localitza aquestes ventades principalment a les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i sud de la Catalunya Central, tot i que es poden estendre també a altres demarcacions del territori català com les Terres de l'Ebre, Barcelona, Lleida, Catalunya Central i les comarques del Pirineu i Prepirineu on la ventada es pot allargar fins dilluns.El Servei Català de Trànsit demana molta prudència a les carreteres, on l'afluència de vehicles és molt elevada a causa del pont, i aconsella reduir la velocitat, corregir les desviacions per mantenir la trajectòria del vehicle, vigilar especialment amb la distància de separació lateral en cas d'avançaments a vehicles de grans dimensions, fixar-se en la trajectòria del vent a través dels arbres i arbustos de la calçada i subjectar el volant de manera segura i forta per a mantenir un trajecte més segur.Protecció civil alerta de la perillositat de les activitats a l'aire lliure i demana comprovar la possible caiguda d'objectes abans de realitzar-ne. També demana especial atenció a les zones boscoses, on poden caure branques o arbres, però també dels nuclis urbans on la possible caiguda d'elements estructurals, decoracions nadalenques o altres objectes en façanes i balcons pot causar danys. Finalment, demana la retirada de tots aquells elements dels quals no es pugui garantir la seva subjecció.