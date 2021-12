Comencen a recuperar el campanar del poble abandonat de la Mussara

És un monument mig ruïnós que guarda 900 anys d'història i un símbol d'aquest emblemàtic nucli deshabitat del Baix Camp

Actualitzada 04/12/2021 a les 10:10

Una església amb 900 anys d'història

Tot a punt per iniciar la restauració del campanar de la Mussara. Una gran bastida cobreix el campanar d'aquest petit poble del Baix Camp, abandonat fa sis dècades. Després de retirar tota la vegetació s'ha pogut constatar el seu mal estat de conservació. El campanar amenaça ruïna. L'Ajuntament de Vilaplana, propietari del monument des del 2007, impulsa un projecte de rehabilitació crucial per conservar aquest temple medieval de més de 900 anys d'història. S'injectaran prop de 135.000 euros per arranjar aquest Bé Cultural d'Interès Local. L'església de la Mussara és possiblement l'edifici més significatiu de l'antic poble i un element de referència no sols del municipi de Vilaplana, sinó també de la comarca i de les muntanyes de Prades.Just enguany es compleixen 60 anys del despoblament i l'annexió de la Mussara a Vilaplana. Coincidint amb l'efemèride, s'han iniciat els treballs per fer un rentat de cara del campanar d'aquest nucli despoblat situat dalt d'un cingle des d'on es divisen unes bones vistes del Camp de Tarragona. L'Ajuntament de Vilaplana va comprar l'església a l'Arquebisbat de Tarragona l'any 2007, fruit d'un acord lligat a unes obres que s'havien de fer a la façana de l'església de Vilaplana. Avui en dia la vella campana de la Mussara retoca a Vilaplana.L'antiga església parroquial, dedicada a Sant Salvador, està desafectada i protegida com a BCIL. Es remunta al segle XII, uns orígens que recull documentació de l'època. L'alcalde de Vilaplana, Josep Maria Bigorra, en declaracions a l'ACN, afirma que l'església té el seu valor patrimonial. «Una intervenció arqueològica feta el 2018 va servir per confirmar els indicis que ja ens apuntaven els més de 900 anys d'aquest temple medieval, que s'ha anat reconstruint i evolucionant amb el pas del temps», explica Josep Bigorra.Aquest serà el segon cop que s'intervé a l'església de la Mussara, després d'una primera actuació de consolidació duta a terme fa uns deu anys enrere. Davant del valor del campanar, el tret més significatiu i que es conserva més sencer de l'església -manté tota l'estructura i la teulada-, el consistori vol concentrar-hi l'actuació. Primer es va desbrossar la vegetació que cobria el monument per posar al descobert el seu estat de conservació. «Amenaçava ruïna i estava ple de vegetació, les condicions eren molt dolentes», diu l'alcalde.L'objectiu és restaurar i salvaguardar el campanar, i posar contraforts i coronaments per evitar despreniments. En un futur, el consistori es planteja la reconstrucció de les cobertes de l'església i d'elements que havia tingut anteriorment el monument. El projecte s'executarà en quatre mesos, amb previsió d'enllestir-lo abans del mes de març. És una obra subvencionada per la Generalitat -amb 54.000 euros d'ajut- i la Diputació de Tarragona -70.000 euros. La resta de pressupost es finança amb recursos propis de l'Ajuntament.