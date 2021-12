Vandellòs-l'Hospitalet considera que la Generalitat ha menystingut els ajuntaments de les àrees nuclears

L'alcalde ha enviat una carta al Govern per queixar-se que no se'ls ha informat ni consultat sobre el Fons de Transició Nuclear

Davant de la presentació pública del Fons de Transició Nuclear, que van fer el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ahir dijous 2 de desembre a Barcelona, l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons Garcia, ha enviat una carta a ambdós consellers per manifestar el seu «profund malestar» i «indignació», per haver actuat d'esquenes als municipis afectats.

Tal com argumenta en l'escrit que els ha fet arribar, sobre aquest Fons de Transició Nuclear que, com han explicat els representants del govern català, serà «un recurs econòmic que servirà per a reactivar aquestes comarques quan arribi el tancament de les centrals d'Ascó i Vandellòs», no s'ha demanat a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant «cap tipus d'opinió, ni d'informació, ni de consulta en cap moment».

«No ha existit, segons el nostre entendre, l'obligat exercici de participació de la zona nuclear de Vandellòs. Heu presentat un programa en què un dels principals agents del territori com és aquest Ajuntament no en coneix ni la seva gènesi ni el seu potencial desenvolupament», els ha dit.

En opinió del batlle, «aquesta desconsideració» és «una mostra evident de la voluntat de menystenir els ajuntaments de les àrees nuclears del país que, des de fa més de 30 anys, treballen de manera col·laborativa per aconseguir la diversificació econòmica del territori».

Alfons Garcia s'ha queixat també que en aquest treball, la Generalitat de Catalunya «no hagi participat mai, ni hagi manifestat la voluntat d'implicar-se fins a l'actualitat, quan ha començat a cobrar uns impostos força elevats generats en el municipi».

Per tot plegat, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha demanat als dos consellers que «redrecin» la seva actuació «pel bé del territori».