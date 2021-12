Tallada completament l'AP-7 a l'altura de Roda de Berà per un accident

Les primeres informacions indiquen que hi hauria un total de 4 ferits, 2 d'ells molt greus

Actualitzada 03/12/2021 a les 08:10

Des de les 7 del matí la carretera AP-7 a l'altura de Roda de Berà roman completament tallada en sentit nord per un accident de trànsit. Els vehicles que circulen pels tres carrils es troben completament aturats.Segons ha pogut saber Diari Més els serveis d'emergència han rebut l'avís per un accident múltiple amb 4 vehicles implicats a les 6.50 hores. El xoc ha estat al quilòmetre 226 a l'altura de Roda de Berà i per accedir-hi una dotació de Bombers i el SEM han hagut de circular contra direcció ja que la via estava molt congestionada.Finalment, al lloc dels fets hi han arribat 5 dotacions de Bombers, 3 ambulàncies del SEM i Mossos d'Esquadra.Les primeres informacions indiquen que hi ha hauria un total de 4 ferits de diversa consideració, 2 d'ells en estat molt greu. Un d'aquests dos es trobava atrapat el cotxe i per això els Bombers han hagut de dur a terme tasques d'excarceració.A les 7.51 del matí, els tres ferits de caràcter més urgent ja es trobaven a l'ambulància direcció a l'hospital del Vendrell. S'espera que una quarta ambulància del SEM traslladi al quart ferit al mateix centre hospitalari.