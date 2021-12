La covid evita la plena ocupació turística a les comarques de Tarragona i l'Ebre

L'ocupació a les Terres de l'Ebre, condicionada per l'inici de la temporada de neu

Interès per l'interior de la demarcació tarragonina

Cap d'Any amb els allotjaments turístics ebrencs plens

En plena temporada baixa, una dotzena de càmpings i una vintena d'hotels obriran les portes aquests dies a un públic majoritàriament nacional. «Si no fos per la covid, tindríem el 100% d'ocupació i hi hauria més allotjaments oberts», ha assegurat el portaveu de la FEHT, Xavier Guardià. D'altra banda, en relació a l'aplicació del passaport covid, Guardià ha titllat la mesura com a «interessant» per donar seguretat al conjunt del turisme, tot i reconèixer que pot provocar cert «enrenou» a l'hora de controlar-ho per part dels professionals del sector.Amb les estacions d'esquí obertes, al conjunt de les Terres de l'Ebre i en especial a la zona del Delta podria registrar-se una menor ocupació de l'esperada, d'entre un 50% i un 60%. Així ho ha defensat Juanjo Bel, portaveu d'Aturebre, que ha assenyalat que aquest factor pot condicionar les reserves finals. «No és la previsió que nosaltres voldríem, no hi ha l'alegria d'altres anys, quan hem ocupat molt més», ha reconegut.En canvi, en comarques concretes amb menys places turístiques disponibles, com la Terra Alta, les reserves fetes fins al moment apunten que s'ocuparà en un 85% els allotjaments oberts. Segons la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Pilar Miró, sempre costa penjar el cartell de complet però «no tothom va a la neu i hi ha molta varietat de turista que vol fer altres activitats».La dotzena d'allotjaments turístics que pertanyen a Priorat Enoturisme fa dies que han penjat el cartell de complet pel pont de desembre. Les reserves s'han tancat amb temps, tal com ha destacat a l'ACN el president de l'entitat Roger Felip. En comparació a altres anys, Felip ha insistit la proposta turística del Priorat s'ha convertit en una destinació «més madura», que es complementa amb altres elements com el vi, el paisatge o l'esport a l'aire lliure.Entre els turistes predominen dos perfils: el familiar i les parelles, que per la seva estada prefereixen apartaments turístics i hotels respectivament. Pel que fa a la procedència del visitant que passarà el pont de desembre fora de casa, les entitats turístiques coincideixen en què es tracta d'un perfil nacional i en menor mesura, d'altres zones com el País Valencià. Per Felip, aquest és un apunt positiu que ha aportat la pandèmia, que ha fet créixer l'interès de la gent envers el turisme de proximitat, mentre que en una situació de prepandèmia, haurien optat per viatjar a l'estranger aprofitant un pont llarg com aquest.A poc menys d'un mes per la celebració de Cap d'Any, no queda cap plaça lliure als allotjaments turístics ebrencs. «El fet que coincideixi en cap de setmana hi ajuda», ha assenyalat Bel, que ha remarcat que una flor no fa estiu i que cal incrementar les pernoctacions per garantir el futur del sector.