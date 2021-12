La Canonja aprova un pressupost amb 2,5 milions d'inversions

En el mateix ple es va aprovar una moció del PSC de rebuig a la moratòria de la Generalitat respecte a les plantes de valorització energètica de residus

El punt important de l'ordre del dia del ple municipal, celebrat el dijous, va ser l'aprovació inicial del pressupost municipal per al 2022 que ascendeix a un import total de 13.470.000 € amb un capítol d'inversions de 2.449.200 €. La proposta va comptar amb el vot afirmatiu del PSC, l'abstenció de Junts i el vot en contra de Som Poble, Ciutadans i Esquerra.Del capítol d'inversions destaquen 450.000 € per a la millora i rehabilitació de l'edifici i les instal·lacions de l'escola, 300.000 € per a la segona fase de la renovació de la il·luminació de la via pública, 380.000 € per a edificis de cultura i promoció cultural i 199.000 € destinats a les diferents propostes guanyadores dels pressupostos participatius. Destaca també un augment de la partida destinada a ajuts escolars a l'incorporar-se una nova subvenció per sufragar el 40% de la quota de la llar d'infants.En el plenari també es van aprovar entre altres propostes:- El conveni de cooperació entre els ajuntaments de Tarragona i la Canonja, per a la redacció del projecte constructiu del «Sanejament del nucli de la Canonja» i la posterior licitació i execució de les obres que donarà finalment solució a la conducció de les aigües residuals del municipi a la depuradora d'EMATSA.- El Projecte Executiu museogràfic de l'espai d'interpretació del jaciment prehistòric del Barranc de la Boella.- La modificació de crèdits del pressupost municipal 2021 on s'habilita una partida d'un milió d'euros per a l'execució de la museografia d'aquest espai.- Diverses bases reguladores de subvencions per a despeses bàsiques de llar per a jubilats i pensionistes perceptores de prestacions baixes; per a la concessió d'ajuts d'urgència social; per a la concessió d'ajuts a la natalitat o l'adopció; per al suport a l'activitat comercial i empresarial; per a la concessió de subvencions als esportistes empadronats a la Canonja; i per a ajuts als menors de 35 anys per sufragar despeses de lloguer d'habitatge.Cal destacar també l'aprovació de la liquidació dels ingressos distribuïbles amb l'Ajuntament de Tarragona fins al 5 de novembre de 2021.Finalment, es van aprovar dues mocions. Una del PSC de rebuig a la moratòria de la Generalitat respecte a les plantes de valorització energètica de residus, que va prosperar amb el vot favorable del grup proposant, el de Ciutadans i el de Junts i el vot en contra de Som Poble i ERC; i una altra presentada per ERC en contra de la violència contra les dones que va comptar amb el suport de tots els grups.