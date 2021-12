L'Ajuntament de Vandellòs-Hospitalet aprova un pressupost de 21,4 milions d'euros per al 2022

En la sessió plenària d'aquest dijous, amb els vots a favor del PSC, de Cs i del PP, l'abstenció de JxCat i els vots en contra de la FIC, d'ERC i de la CUP

Actualitzada 03/12/2021 a les 17:28

El Ple de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va aprovar aquest dijous 2 de desembre el pressupost municipal per a l'exercici de 2022 amb els vots a favor del PSC, de Cs i del PP; l'abstenció de JxCat i els vots en contra de la FIC, d'ERC i de la CUP. El pressupost agregat, integrat pel del propi Ajuntament, els organismes autònoms (els patronats municipals dels Mitjans de Comunicació, de l'Escola de Música i de la Llar d'Infants) i les societats anònimes municipals (la de promoció econòmica, que és IDETSA; i la d'esports, que és Llastres Serveis Municipals SLU), ascendeix a 21,4 milions d'euros, aproximadament. Pel que fa als pressupostos de les societats anònimes municipals, únicament consolida a nivell pressupostari el d'IDETSA, perquè Llastres Serveis Municipals es finança en la seva major part amb ingressos de mercat (el pressupost consolidat, que no inclou el de Llastres, és de 19,8 milions d'euros).

«Es tracta d'un pressupost que busca l'equilibri entre la capacitat de gestionar el dia a dia de l'Ajuntament i la capacitat de creixement amb la materialització de projectes que es venen desenvolupant en els darrers anys. És un pressupost que permet un creixement sostenible del municipi. Sostenible, en el sentit més ampli del terme, ja que més enllà de les actuacions de tipus energètic i ambiental que volem continuar fent (per exemple, volem crear una comunitat energètica al polígon), després de les que ja hem dut a terme ( la implantació de la mobilitat elèctrica i la instal·lació de calderes de biomassa i de plaques fotovoltaiques, etc.), també estem pensant en la sostenibilitat financera actual i futura de la corporació municipal», va argumentar l'alcalde, Alfons Garcia, en el moment de presentar-los.

El gruix d'aquest pressupost general correspon al de l'Ajuntament pròpiament dit, que serà de 18,3 milions d'euros euros, un 4,5% superior al de 2021. D'aquests diners, aproximadament el 17,51%, en concret 3.211.000 euros, seran destinats a inversions.

Entre les inversions previstes destaquen aquelles de caràcter plurianual, com són les de la remodelació de la Via Augusta (656.000 euros), la residència per a la gent gran de l'Hospitalet de l'Infant (1.055.000 euros), la nova zona esportiva de la Porrassa (233.000 euros per a la redacció del projecte), l'aulari d'educació infantil de l'Escola Mestral (150.000 euros per a la redacció del projecte) i la nova comissaria de la Policia Local (90.000 euros per a la redacció del projecte).

També és remarcable la inversió que es farà en la millora de les instal·lacions de les platges, de 170.000 euros; i en els carrers del municipi (100.000 euros). També s'invertirà una bona quantitat de diners en l'arranjament de la depuradora de Vanessa Park (81.000 euros) i en la millora de la zona esportiva de l'Hospitalet de l'Infant (amb 86.000 euros) i de Vandellòs (amb 35.000 euros).

Com en els darrers anys, el consistori tornarà contractar veïns i veïnes en situació d'atur, mitjançant el pla d'ocupació municipal. A aquest Pla, anomenat des del 2021 «Acció d'Ocupació i Professionalitat» s'hi destinarà l'any vinent 574.000 euros, un 5% menys que enguany, perquè s'ha redefinit per incorporar a la plantilla la figura del contractat fix discontinu per a determinades feines a desenvolupar durant la temporada d'estiu (es crearan 8 places d'aquest tipus). El pressupost municipal també inclou una previsió de l'increment salarial de la plantilla del 2%.

A més, l'any que ve l'Ajuntament tornarà a posar en marxa la campanya «Fes-la rodar», per fomentar el consum de la ciutadania dins del municipi, i lliurarà al veïnat targetes moneder per gastar en als negocis locals adherits. Per a aquesta iniciativa, ha previst una partida pressupostària de 150.000 euros.

Pel que fa a l'endeutament, el nivell de deute de l'Ajuntament era a data d'ahir, 2 de desembre, de l'1,62%, d'uns 290.000 euros, però aquests propers dies es retornarà l'aval que tenia l'Ajuntament a favor d'IDETSA per al desplegament de la fibra òptica al municipi i s'ingressarà a les arques municipals. D'aquesta manera, abans d'acabar l'any, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant no tindrà cap tipus de deute.