IQOXE obté la llicència de la Generalitat per reobrir les tres unitats de Derivats aturades fins ara

L'empresa ha invertit 40 milions d'euros i més d'un milió d'hores de treball, comptant el personal propi i el de les empreses contractistes que han treballat en el procés de reconstrucció. En aquest sentit, la companyia ha satisfet tots els requeriments sol·licitats per la Generalitat de Catalunya, els quals estan destinats tant a l'adequació de la normativa actual com d'altres mesures complementàries que, actualment, no són d'obligat compliment a la indústria petroquímica.



A més, IQOXE també ha implementat un paquet de salvaguardes i mesures addicionals, adreçades a reforçar les garanties en l'àmbit de la seguretat dels seus processos productiu. En la tramitació de reobertura també s'han introduït millores com la bunquerització de la sala de control, la instal·lació de sistemes per interrompre el procés productiu o l'increment dels equips de detecció i extinció d'incendis.