Dow indica que farà un ús intermitent de la torxa durant els propers dies

Forma part del procés de posada en marxa després de l'aturada tècnica planificada

Actualitzada 03/12/2021 a les 12:53

Durant les darreres setmanes, Dow ha dut a terme una Aturada Programada en la unitat d'Hidrocarburs, ubicada al a Pobla de Mafumet i Perafort. Es tracta d'una aturada tècnica, ordenada i planificada, durant la qual s'ha dut a terme tasques de manteniment i d'implementació de millores i projectes de sostenibilitat i reducció de CO2 a les instal·lacions.Durant els propers dies, Dow a indicat que es farà un ús intermitent de la torxa, com a part del procés de posada en marxa de l'aturada. Aquest període d'ús de la torxa es realitzarà de manera ordenada i planificada, seguint les diferents etapes del procés de posada en marxa.Cal recordar que les torxes formen part dels sistemes i elements de seguretat de les unitats de producció i és habitual que funcionin durant els processos d'arrencada o aturada de la unitat, fins al restabliment de la situació de normalitat.Aquesta parada ha comptat amb un total de 76 companyies de serveis especialitzades i un pic màxim de 2.300 persones empleades. Tot això ha permès l'actualització i millora de les nostres instal·lacions com a part del pla estratègic a curt i llarg termini de Dow Tarragona, duent a terme operacions com la implementació d'un nou sistema de control avançat, inspeccions legals, manteniment preventiu i correctiu o neteges de procés.