Castillo es va «equivocar» en la votació de la moció de suport al Hard Rock

L'exsocialista i ara republicà afirma que va votar en contra del Hard Rock per error i que s'hauria d'haver abstingut com la resta d'ERC

Actualitzada 03/12/2021 a les 18:33

Carles Castillo ha afirmat aquest divendres en un fil de Twitter que ahir va votar en contra de la moció parlamentària que donava suport al Hard Rock per error «perquè no hi hagi mal entesos i evitar que la pilota es faci més gran». Ha explicat que en relació a la votació sobre el CRT de Tarragona es va «equivocar a l'hora de votar», i assegura que «aquest, i només aquest», és el motiu del sentit de la seva votació. L'exsocialista ara a les files republicanes justifica l'error en el fet que «hi va haver moltes votacions seguides», i afegeix: «just (sí, just) en aquest punt vaig errar el sentit del meu vot, que hauria d'haver comptat com una abstenció, igual que la resta de companys i companyes del meu grup. Coses del directe».