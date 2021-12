Almoster celebra una nova edició de la Festa de l'Oli diumenge al matí

Durant tot el dia es podrà adquirir oli nou a tots els establiments comercials del municipi

Actualitzada 03/12/2021 a les 08:25

Almoster ho té tot a punt per a celebrar aquest diumenge al matí una nova edició de la Festa de l'Oli. A les 9 del matí s'obrirà el recinte de la Zona Poliesportiva Municipal i fins al migdia es podrà gaudir d'activitats per a petits i grans. El tret de sortida a la jornada el donarà l'esmorzar tradicional, just a les 9. En ell, se serviran rostes, llonganissa, botifarra, cansalada, arengades i tot amanit amb oli del raig d'aquesta collita, perquè els visitants puguin degustar l'oli nou i conèixer el seu gust inconfusible d'oliva arbequina de la DOP Siurana.A partir de dos quarts d'11 del matí, començaran les activitats ludicofestives. La xaranga Bandsonats animarà el recinte amb el seu ritme imparable. Ara bé, en aquesta ocasió no estaran sols, sinó que comptaran amb l'acompanyament de la vaca Canaleta, un dels elements del seguici almosterenc. La Canaleta oferirà les seves danses al públic per a seguir animant la jornada. Per la seva banda, els més petits de casa podran gaudir d'un bon grapat d'activitats infantils organitzades per l'AMPA de l'Escola Ramon Sugrañes d'Almoster. La traca final de la Festa de l'Oli la posarà la Cobla Reus Jove i la ballada de sardanes, un altre dels actes tradicionals que no pot faltar en aquesta cita.Paral·lelament a les activitats programades, durant tota la jornada es podrà adquirir Mosteroli, l'oli nou de la cooperativa del poble a tots els establiments comercials del poble. I mentre duri la campanya, se'n podrà seguir comprant a l'almàssera de la cooperativa.