Adjudicades les obres per a la implantació de l'ample estàndard en el tram Castelló-Vandellòs del Corredor Mediterrani

Tenen un termini d'execució de 18 mesos

Actualitzada 03/12/2021 a les 12:25

Tram Vinaròs-Vandellós

Adif ha aprovat l'adjudicació de les obres per a la implantació de l'ample estàndard en el tram Castelló-Vandellòs del Corredor Mediterrani per un import global de 66.613.662,99 euros (IVA inclòs).Les obres de via i electrificació d'aquest projecte es divideixen en dos contractes, un per al tram Castelló-Vinaròs i l'altre per al tram Vinaròs-Vandellòs.El contracte corresponent al tram Castelló-Vinaròs s'ha adjudicat a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Azvi i Contratas y Ventas per un import de 39.247.623,48 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 18 mesos.Per altra banda, el contracte d'obres del tram Vinaròs-Vandellòs s'ha adjudicat a la UTE integrada per Rover Rail i Cobra Instalaciones y Servicios per un import de 27.366,039,51 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució també de 18 mesos.D'acord amb el compromís del Govern, es tracta d'una de les actuacions de major rellevància per al desenvolupament del Corredor Mediterrani com a eix estratègic per al foment del transport per ferrocarril i el desenvolupament socioeconòmic de l'arc mediterrani i la seva àrea d'influència.Els projectes tenen per objectiu implantar l'ample estàndard mitjançant el canvi d'ample de via en aquest tram d'al voltant de 150 km de longitud, passant de l'actual de 1.668 mm a 1.435 mm. Les obres comprenen les operacions necessàries en plataforma, superestructura i electrificació. Es pretén així garantir en tot moment l'adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de viatgers i mercaderies.En aquesta actuació, a més del canvi d'ample en les vies generals i d'apartat, també es realitzarà una actuació similar a la del ramal de Tortosa.Igual que en el tram anterior, en la primera fase es realitzaran actuacions a la via, mitjançant l'ampliació, la reposició i ampliació del drenatge, l'execució de la nova superestructura amb materials polivalents, i altres treballs en estructures entre les quals figuren la protecció de les piles d'un pas superior.En estacions s'executaran noves rampes a final d'andana en les estacions d'Ulldecona, L'Aldea-Amposta i L'Ametlla de Mar, i vies d'apartat de 750 metres a Ulldecona i L'Ametlla de Mar. Respecte al sistema d'electrificació, alimentada igualment a 3kV en CC, es faran treballs similars als del tram anterior.A més, s'ampliarà l'ample d'andana en les tres estacions anteriorment esmentades, amb l'execució de noves peces de vora d'andana en una longitud de 200 m. A més, es col·locaran andanes provisionals annexos als existents en les estacions L'Aldea-Amposta i L'Ametlla de Mar. En l'estació de Tortosa, en ser terminal, aquestes operacions es duran a terme en tota la longitud existent de l'andana.De manera anàloga, una vegada finalitzada la primera fase, la plataforma ferroviària tindrà la configuració funcional final i es procedirà a la fase 2 mitjançant el canvi d'ample de via en les vies generals i d'apartat i l'adequació dels aparells de via.Totes aquestes actuacions contribueixen a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com és el número 9, que té entre les seves metes la construcció d'infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà.