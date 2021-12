Vila-seca presenta la programació de Nadal i Reis amb 50 activitats

El tret de sortida és la construcció del tradicional Pessebre de Sorra de la Pineda, del qual no s'ha desvetllat la temàtica

La celebració del Nadal a Vila-seca s'allargarà durant un mes i escaig amb una cinquantena d'activitats per a tots els públics amb una combinació de tradició, cultura i lleure. La programació, que va ser presentada aquest dimarts al Castell de Vila-seca, arrencarà aquesta mateixa setmana amb la construcció del Pessebre de sorra de la Pineda i es clourà passat Reis, quan s'enderroqui el pessebre monumental, posant així el punt final al programa de festes nadalenques.

«Presentem una programació amb estils molt variats, inclusiva i amb una projecció que va més enllà de Vila-seca», explicava l'alcalde Pere Segura, qui expressava d'aquesta manera la voluntat que el municipi es converteixi en un destí nadalenc de primer ordre a la Costa Daurada.

Aquests dijous ja s'està treballant en la construcció del Pessebre de sorra de la Pineda, en la qual participen set artistes internacionals, i que es podrà visitar a partir de dimecres 8 de desembre. Com ja és tradició, els responsables del Patronat de Turisme no han volgut desvetllar la temàtica del pessebre, de manera que no se sabrà fins que estigui enllestit. El Nadal vila-secà compta amb altres activitats de gran tradició local, com la felicitació de Nadal a la plaça de l'Església amb l'actuació del Cor Petits Cantors del Conservatori, o el brou i el torró més llarg de Catalunya de 2.021 centímetres, que es faran el 17 de desembre.

El teatre també té un paper destacat en el Nadal vilasecà, amb la representació d'Un conte de Nadal a càrrec del grup de teatre Se'ns va l'olla el 18 de desembre a l'Ateneu Pi i Margall; El Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, a càrrec del Grup de Teatre La Tramoia, el mateix dissabte al Teatre El Centru i, en el mateix espai, Els Pastorets que es representaran el 25 de desembre i l'1 i 2 de gener.

Quant a la recollida de les cartes als Reis d'Orient, es tornarà a instal·lar una haima al Castell perquè els nens hi puguin anar en un horari ampli, per tal que l'activitat es faci de manera esglaonada i segura. La novetat d'enguany és que també s'instal·laran Haimes Reials al costat del Pessebre de sorra de la Pineda, el dissabte 18 de desembre, i a la plaça de Sant Joan de la Plana el diumenge 19. Al Castell de Vila-seca, la Haima Reial estarà oberta els dies 24, 26, 30 i 31 de desembre i el 2 de gener, de 10 a 14 h.

Una altra novetat d'enguany són les galetes que rebran els infants, fetes expressament per al Nadal vilasecà, amb imatges del Castell de Vila-seca, els pins de Mariscal de la Pineda i l'Escola de la Plana. A més, com en edicions anteriors, les cartes també es podran enviar als Reis en format digital, com una imatge o un vídeo, a través de l'aplicació Reis Vila-seca.

Il·lusió per a tothom

«Volem transmetre la il·lusió a les famílies tal com elles fan a les seves cases», explicava la la regidora d'Innovació i Turisme de Vila-seca, Cristina Cid. És per això que enguany el programa està farcit de propostes familiars, com l'espectacle La fada de la neu, que es farà el 19 de desembre al Centre Cívic i Cultural de la Pineda, 0 les festes del Tió de la Plana –diumenge 19– i Vila-seca –divendres 24–. Igualment, el 31 de desembre l'Home dels Nassos es passejarà per Vila-seca i el 5 de gener els tres Reis d'Orient faran la cavalcada a Vila-seca que finalitzarà al Castell.