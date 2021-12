Valls reprèn els tres tombs de Sant Antoni retrobant orígens i tradició

Tindran lloc el diumenge 16 de gener i seran, de nou, els més matiners

Actualitzada 02/12/2021 a les 12:50

Després d'un any d'absència a causa de la pandèmia de la Covid-19, Valls reprendrà, el diumenge 16 de gener, la celebració dels tradicionals Tres Tombs de Sant Antoni, declarats Festa Tradicional d'Interès Nacional per part del Govern català l'any 2011, i que arriben enguany a la seva 43a edició.El calendari festiu anual de Valls s'inicia sempre amb els Tres Tombs, que se celebren el diumenge anterior al dia 17 de gener, jornada dedicada a Sant Antoni Abat, que és quan tenien lloc antigament. En aquest sentit, el proper dia 16 de gener els Tres Tombs tornaran a recórrer els carrers de Valls, enguany amb algunes novetats destacades.

Aquest any el recorregut habitual del tercer i darrer tomb es veurà modificat, per la incompatibilitat del pas dels carruatges de major volum amb la producció, els preparatius i la instal·lació de les lluminàries de les Festes Decennals de la Candela 2021+1 a la zona del Centre Històric, en especial al carrer de la Cort i plaça del Blat.

Així, i com és habitual, el primer tomb iniciarà als Molls de l'Estació i Francesc Gumà, passant per la carretera del Pla, Font de la Manxa, Jaume Huguet, muralla del Castell, muralla Sant Francesc, muralla del Carme i Portal Nou.

El segon tomb recorrerà el Portal Nou, muralla de Sant Antoni, Cor de Maria, Abat Llort, carretera de Montblanc, Font de la Manxa, Jaume Huguet, muralla del Castell, plaça de Sant Francesc, Sant Antoni, Carnisseria, plaça de les Garrofes, Tomàs Caylà i Portal Nou. Pel carrer Sant Antoni no hi passaran, com és habitual, els carros grans, que segueixen per la muralla.

Pel que fa al tercer i últim tomb, enguany amb recorregut modificat, aquest transcorrerà des del Portal Nou per la muralla Sant Antoni, muralla del Castell, Jaume Huguet, Font de la Manxa, Anselm Clavé, Passeig de l'Estació, carrer del Tren, Francesc Gumà i camí dels Molls de l'Estació.

Cercavila de vigília i trasllat de la bandera

Estrena de dos carruatges nous

Benedicció, tocs de campanes i repartiment de coques

La primera d'elles tindrà lloc la vigília, dissabte 15 de gener, amb la cercavila (referenciada per primer cop l'any 1899 i recuperada el 1983), que aquest any canvia el seu format per retrobar-se amb els seus orígens i significat. Així, a les 18h de la tarda el cos de bandera de la Societat de Sant Antoni sortirà de la plaça del Carme per dirigir-se a la del Blat, on serà rebut a les portes de la Casa de la Vila. El trasllat de la bandera fins l'Ajuntament anirà acompanyat de la Cobla Momentània, de Valls, i que arribada a la plaça del Blat delectaran els assistents amb un petit concert.D'entre les novetats d'aquesta edició, destaquen l'estrena, durant la jornada dels Tres Tombs, de dos carros pertanyents a la col·lecció de Cal Xolo. El primer es tracta de la replica d'un carruatge fúnebre vallenc, mentre que el segon és un carro aljub.L'any 1872 va instaurar-se a Valls el servei de carruatges fúnebres. Ja a principis del 1873, el Diari de Tarragona explicava com als tallers Marrugat de Tarragona van ser exposats dos carruatges fúnebres: un per a fer el servei de primera i segona classe, i l'altre per a tercera classe; i que partirien cap a Valls, on el senyor Marrugat tenia la concessió. Les referències expliquen també la construcció d'un altre carruatge fúnebre, igual que el de primera classe però de color blanc.Precisament el nou carro que es podrà veure als Tres Tombs vallencs serà la rèplica del blanc, que és una realitat després d'un procés de restauració extensiu de molts mesos de treball. El segon carro que s'estrenarà serà un carro aljub, l'última peça que va restaurar el Xolo.Al seu torn, els Campaners de Valls realitzaran tocs manuals de campana el dissabte de vigília a les 12h i, la jornada central, al pas de la comitiva dels Tres Tombs per l'església de Sant Antoni, moment en què té lloc l'habitual benedicció d'animals i carruatges per part de la parròquia. També reprenent un bell costum vallenc, la Societat de Sant Antoni i els campaners reprendran aquest any la tradició de repartir coques de sucre entre tots els participants.