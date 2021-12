Dues dotacions de Bombers estan netejant la zona

Actualitzada 02/12/2021 a les 16:19

Un camió que ha perdut una càrrega de 2 tones d'olives està provocant retencions a la carretera C-14 entre Alcover i Montblanc. L'incident ha provocat que les olives s'escampessin al llarg de 150 metres. Els Bombers han rebut l'avís a dos quarts de tres de la tarda i hi han enviat dues dotacions que estan tirant aigua a la calçada per netejar la via.