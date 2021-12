'Stay Homas' arriben a Salou amb un concert d'Europa FM

L'actuació del trio musical tindrà lloc al Teatre Auditori

El grup català revelació d'aquest any, 'Stay Homas', arriba el proper divendres, 10 de desembre, a Salou, amb un concert d'Europa FM. És organitzat per l'àrea de Serveis Culturals de l'Ajuntament de Salou, junt amb Europa FM.L'actuació del trio musical tindrà lloc a les 21 h, amb obertura de portes, una hora abans, a les 20 h, al Teatre Auditori (TAS).L'accés és amb invitació. Les entrades es poden adquirir a l'oficina de l'àrea de Serveis Culturals de Salou (c. Advocat Gallego, 2), en horari de dilluns a divendres, de 10 a 20 h.L'alcalde Pere Granados ha posat de manifest la seva satisfacció de poder acollir aquest grup musical que «es troba en el moment àlgid i de creixement de la seva carrera professional». Ha assenyalat, també, que «aquest és un exemple de la voluntat de l'Ajuntament de continuar posant a l'abast de la nostra ciutadania concerts i actuacions de primer ordre i de gran qualitat».Per la seva banda, el regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà, ha anunciat que «ja tenim enllestida la programació del TAS per aquest proper any 2022, i la donarem a conèixer molt aviat». Fent referència al concert de Stay Homas, ha afegit que «volíem que, abans del Nadal, la ciutadania pogués gaudir d'un tast de tot el que estem preparant i tornés al teatre, de forma segura i amb ganes de passar-s'ho bé; i una de les millors maneres de fer-ho és de la mà d'aquest grup que ha aconseguit captivar-nos, des del seu primer single».