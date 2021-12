Satanàs surt de l'infern abans d'hora per obrir la temporada de Pastorets a la Conca

Els Pastorets de l'Espluga i de Montblanc han presentat junts, per primera vegada, les representacions d'aquest Nadal

La Conca de Barberà recupera aquest Nadal les tradicionals i històriques representacions dels Pastorets. Les més destacades, les de l'Espluga de Francolí i Montblanc, han presentat la temporada aquest dimecres a les escales del teatre del Casal de l'Espluga amb una acció conjunta amb la Coordinadora de Pastorets de Catalunya que ha inclòs una representació sorpresa a càrrec dels actors espluguins amb l'arribada de Satanàs, davant la impressió d'en Lluquet i en Rovelló i tots els que eren a la plaça Montserrat Canals.Els Pastorets de l'Espluga, de caràcter biennal, es representaran enguany el 25 de desembre i el 2 de gener a dos quarts de 7 de la tarda al teatre del Casal, recuperant —gràcies a l'acord amb el Pessebre Vivent de l'Espluga, que s'havia de representar enguany, l'edició suspesa el 2020 a causa de la pandèmia. Tot plegat farà possible estrenar el nou repartiment d'actors i actrius i la nova direcció artística a càrrec d'Ester Majós, en el que serà el canvi generacional més gran en 20 anys, des de l'última gran renovació de l'elenc feta l'any 2000.Els Pastorets de Montblanc, que també es van suspendre l'any passat, es podran veure enguany el 26 de desembre i 2 de gener a les 6 de la tarda al Centre Cultural Sant Jordi. Les entrades per les representacions montblanquines ja es poden comprar al nou web www.pastoretsdemontblanc.com . El cartell de l'edició d'aquest any és obra d'Helena Recasens.