Municipis afectats per la MAT Valmuel-Begues es reuneixen amb el govern espanyol per reiterar el seu rebuig al projecte

Projecte de la MAT Valmuel-Begues

Segons Brull, en la reunió telemàtica, els representants territorials han mostrat la unitat del territori contra la MAT Valmuel-Begues i han exposat els arguments tècnics i jurídics per rebutjar el projecte. «Ho hem fonamentat en el fet que és contrari allò que disposa la llei 24/2016 del sector elèctric i amb relació al procés de declaració ambiental és contrari per les determinacions que recull la llei 21/2013», ha detallat l'alcalde. «No estem en contra de la transició energètica, tot el contrari. Estem en contra de fer-ho d'aquesta manera i trinxant el territori», ha afegit.«Sabem que tècnicament la línia està sobredimensionada, això ens fa pensa que hi ha alguna cosa més darrere; l'estudi de l'impacte ambiental presentat per la promotora només parla dels beneficis i no dels perjudicis, per tant, l'estudi de l'empresa és incomplet i contrària del que diu l'avaluació ambiental de la Xarxa Natura 2000», ha especificat Brull.En un comunicat, les autoritats reunides han manifestat que la resposta per part del Ministeri ha estat «clara i tranquil·litzadora» i han remarcat que en «tan bon punt rebessin el projecte avaluarien en profunditat l'impacte mediambiental» de la MAT. De fet, Brull ha explicat que des del govern espanyol preveuen analitzar tota la documentació en els pròxims quatre mesos. "Esperem que els informes ambientals siguin desfavorables", confia l'alcalde.A la reunió hi ha assistit Isamel Aznar, director de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental; Ángel Martínez, assessor de la vicepresidenta 3a; Laura Castel, senadora per Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats; Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès; Carles Brull, alcalde de Falset; Amadeu Pros, tinent alcalde d'Ascó i vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre; Isidre Sampé, alcalde de Villalba i els Arcs; Toni Abelló, alcalde de l'Aleixar i representant dels municipis del Baix Camp i Bea Mayordomo, alcaldessa de Riudecols.El projecte de línia aèria d'alta tensió Valmuel-Begues (400 KV) tindrà 182,22 quilòmetres de longitud, amb afectació a Catalunya de 140,23 quilòmetres. En concret, afectarà a més de 631 hectàrees i travessarà vuit comarques catalanes, des de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona fins al Penedès. Si es dona llum verda al projecte, es construiran 378 torres metàl·liques de prop de 90 metres d'alçada, 34 metres entre extrems i afectant 55 metres d'amplada de servitud. La MAT Valmuel-Begues és un projecte de titularitat privada i d'ús exclusiu del seu promotor, l'empresa Forestalia.