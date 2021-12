Les nuclears catalanes es preparen per acollir nous magatzems de residus fins que acabin d'operar

La concessió per al funcionament d'Ascó I acaba l'octubre de 2030, mentre que la d'Ascó II finalitza un any més tard. Però en canvi, la capacitat d'emmagatzematge ANAV estima que s'esgotarà el 2026, perquè l'MTI que van construir el 2012 ja es troba al 75% de la seva capacitat. El director general d'ANAV, José Antonio Gago, ha apuntat que tenen un pla de contingència que els permetria «guanyar un cicle d'operació», és a dir, apurar el magatzem fins el 2027. «Podríem introduir dos contenidors addicionals per cada llosa d'emmagatzematge actual», ha concretat.En el cas de Vandellòs II, la concessió s'acaba el juliol del 2030, però el marge per guardar residus atòmics no anirà més enllà de 2027. Amb tot, el temps que ANAV afirma que necessita per construir un MTI dins la mateixa central és de cinc anys, amb la qual cosa han reconegut que se'ls acaba el temps per començar-lo a fer i han instat Enresa a que defineixi els estàndards tecnològics i de seguretat que han de regir aquestes instal·lacions arreu de l'Estat. En aquest cas, Gago ha manifestat que no hi ha cap alternativa i que si el magatzem no està llest la primavera del 2027, la central s'haurà d'aturar.Els nous magatzems també hauran de servir per acollir els residus durant el procés de tancament de les centrals. Així, en el cas d'Ascó I la fi de la concessió coincideix amb la data prevista de tancament. No és el cas d'Ascó II, que té fixat el tancament el 2032, ni de Vandellòs II, que el té marcat per al 2035. «Els nous magatzems estaran pensats perquè es pugui arribar fins el final, perquè no sabem si hi haurà un Magatzem Temporal Centralitzat a l'Estat», ha indicat el director general d'ANAV.Respecte el malestar d'alcaldes propers a les centrals per la construcció dels nous MTI, Gago ha assenyalat que n'és conscient i que els mateixos batlles li han fet arribar aquest sentiment en diferents reunions que han mantingut. Tot i això, ha afirmat que les queixes no s'han de dirigir a ANAV, sinó al ministeri d'Energia i a Enresa.Amb tot, ha afirmat que el compromís de la companyia és el d'operar les centrals «de forma segura fins l'últim dia» i ha posat en valor l'energia nuclear per tal que l'Estat pugui complir amb els objectius fixats per la Unió Europea de reducció d'emissions de CO2.