La plaça del Mercadal de Reus acull una nova edició del Mercat de Nadal

Es podrà visitar fins al 22 de desembre

Actualitzada 02/12/2021 a les 16:28

El tradicional Mercat de Nadal de la plaça del Mercadal de Reus ha obert portes aquest dijous, 2 de desembre, amb un total de 19 estands que es podran visitar fins al 22 de desembre. L'horari d'obertura serà de 10:00 h a 21:00 h. Al Mercat de Nadal s'hi poden comprar arbres, tions, figures de pessebre i altres guarniments de Nadal, així com torrons i mel. L'alcalde, Carles Pellicer, la regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, i altres membres de la corporació municipal han fet aquest dijous una visita inaugural al mercat.

Mesures COVID

En aquesta edició s'ha mantingut la distribució en forma de U i s'ha mantingut més separació entre els estands en relació a les edicions prepandèmia. De fet, el 2019 hi va haver 22 expositors.

Atesa la situació sanitària tant els visitants com els expositors hauran de portar mascareta al no poder garantir la distància de seguretat. La durada del Mercat s'amplia de 20 a 22 dies per espaiar, en la mesura del possible, l'afluència de visitants.