Els contagis a la demarcació segueixen a l'alça: 205 nous casos en les darreres vint-i-quatre hores

El risc de rebrot puja a 267 al Camp de Tarragona

Actualitzada 02/12/2021 a les 10:28

La situació a Catalunya

El Departament de Salut ha declarat 12 ingressats més per covid-19 a Catalunya (694) i 3 crítics més a l'UCI (148). En paral·lel, l'Rt es manté en 1,35, i el risc de rebrot puja 6 punts i ja se situa en 341. Salut ha declarat 2.991 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 963.311. En les darreres 24 hores s'han notificat 7 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.140 defuncions. El 6,24% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 252,82 a 258,95, mentre que a 7 dies ho fa de 148,87 a 152,88.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 11.925, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 8.273. Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 147.078 PCR i 123.217 tests d'antígens, dels quals el 6,24% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (5,05%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,91 anys.



Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.046.226 casos, dels quals 963.311 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat 7 més en les darreres hores i la xifra és de 24.140 defuncions des de l'inici de la pandèmia.



Entre el 22 i el 28 de novembre s'han declarat 32 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 25.



Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.777casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 52 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 39.758. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.259 persones.

Segons informa Salut, al Camp de Tarragona s'han registrat 63.598 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 141 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 65.760. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.232 persones, cap més.El risc de rebrot puja a 267 (+7), mentre que en l'interval anterior era de 198. L'Rt puja una centèsima, fins a 1,35, per sota de l'1,54 de la setmana del 15 al 21 de novembre. La incidència a 7 dies és de 114. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 6,02%.La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 15.809 casos confirmats per PCR o TA, 60 més que en el balanç anterior, i 16.368 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 192 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més.El risc de rebrot baixa 7 punts, a 354, per sobre de l'interval anterior (228). La incidència a 7 dies és de 159. El 7,12% de les proves que es fan surten positives. L'Rt baixa sis centèsimes, fins a 1,36, per sobre de l'1,29 de l'interval anterior.