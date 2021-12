El projecte de residència per a la gent gran de Vandellòs-l'Hospitalet, a informació pública

L'Ajuntament obre el període fins al 27 de desembre

Actualitzada 01/12/2021 a les 20:09

L'Ajuntament de Vandellòs-l'Hospitalet de l'Infant ha tret a informació pública fins al 27 de desembre el projecte executiu de residència per a la gent gran i condicionament de l'entorn a l'Hospitalet de l'Infant. Durant aquest període, es poden presentar al·legacions al projecte redactat per l'arquitecte Santiago Vives Sanfeliu. Aquest projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el passat 27 d'octubre, amb un pressupost de més de 3,5 milions d'euros.

Segons el govern municipal, l'objectiu d'aquest projecte és la construcció d'un nou equipament públic municipal per acollir una residència per a gent gran de 40 places a l'avinguda de Ramon Berenguer IV, número 5, del nucli urbà de l'Hospitalet de l'Infant. El termini d'execució del conjunt dels treballs serà de 17 mesos.

Es projecta un edifici de planta rectangular amb planta baixa i dues plantes pis, que donarà resposta al programa d'usos i necessitats establert per l' Ajuntament, d'acord amb les indicacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El nou equipament disposarà d'una superfície construïda total d'uns 1.750 metres quadrats. A la planta baixa s'emplaçaran la majoria dels serveis comuns de l'edifici, que es correspon amb la part més pública de l'equipament, amb les dependències d'administració i gerència, els serveis, les dependències dels treballadors i la cuina amb els seus magatzems. A les dues plantes pis serà on s'ubicaran les habitacions, amb vint llits per planta distribuïts en vuit dormitoris dobles i quatre individuals, i altres serveis complementaris. Cada habitació tindrà el seu propi lavabo. A la façana sud de l'edifici es planteja una gran terrassa correguda sobre la qual obren les habitacions i que en planta baixa constitueix un porxo. L'edifici projectat es considera molt eficient pel que fa al consum d'energia i l'emissió de diòxid de carboni a l'atmosfera, ja que obté una Qualificació Energètica Classe A, que és la màxima qualificació possible.