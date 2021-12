El Mercat de Nadal de Cambrils s'instal·larà a la plaça de la Vila del 4 al 8 de desembre

La proposta complementa les compres nadalenques amb activitats lúdiques per a infants i famílies

Actualitzada 02/12/2021 a les 10:53

El tradicional Mercat de Nadal de Cambrils tornarà del 4 al 8 de desembre a la plaça de la Vila i als carrers Gimbernat i Immolats del Setge amb una quarantena de parades del comerç del poble, artesania, alimentació i motius nadalencs per engalanar la casa, entre altres productes.

El mercat és una iniciativa conjunta entre l'associació de comerciants i empresaris Vilacentre i el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils, per tal d'oferir una proposta de comerç de proximitat de qualitat durant les festes nadalenques.

El regidor de Promoció Econòmica, Juan Carlos Romera Gil, acompanyat del Pare Noel, serà l'encarregat d'inaugurar el mercat el dia 4 de desembre a les 18 hores. Els dies 5, 6 i 7 de desembre l'horari serà de les 10 a 14 hores i de 16.30 a 21 hores. L'últim dia, el 8 de desembre, Diada de la Festa Major de la Immaculada, el Mercat de Nadal obrirà de 10 hores a 15 hores.

En aquesta edició el mercat comptarà amb una quarantena de parades dedicades a la venda de guarniments nadalencs, pessebres, figures tradicionals, plantes de nadal, articles de regal, artesania i alimentació (venda de llaminadures, formatges, torrons, pastissets artesans, xurreria,...), sense oblidar-nos de la tradicional castanyera i el comerç local de la zona.

Un espai lúdic

El Mercat de Nadal d'enguany s'ha concebut no només com un lloc per fer les tradicionals compres nadalenques sinó també com un espai lúdic per a les famílies i els infants.

L'Associació de Comerciants Vilacentre ha dissenyat en aquest espai diverses activitats i tallers d'animació infantil. A la plaça de la Vila hi haurà un carrusel ecològic pensat per als més petits. A més, als matins dels dies 5 i 6, de 10:30 a 12 hores, hi haurà l'animació dels Follets Follits, i cada tarda de 18 a 20 hores s'oferiran tallers infantil, i a les 18:30 hores el Pare Noel visitarà el mercat de nadal. Finalment, a la vesprada, es podrà gaudir d'un ambient encisador i màgic amb el nou enllumenat nadalenc que enguany estrena la plaça de la Vila.

El trenet de Nadal

Per arribar al Mercat de Nadal hi haurà disponible el trenet turístic de Nadal que circularà amb els següents horaris: el dia 4 de 17 a 19:30h, els dies 5, 6, 7 d'11 a 13:30h i de 17 a 19:30h i el dia 8 de desembre d'11 a 13:30h (sortida a les hores del Patronat Municipal de Turisme i a les mitges hores del passeig Albert). El preu del trajecte serà d'1€/trajecte, que es podrà pagar amb targeta de crèdit.

Des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha disposat de totes les mesures de seguretat pertinents relatives al Covid-19. Es recorda a les persones visitants del Mercat de Nadal que caldrà fer ús de mascareta i mantenir la distància de seguretat.