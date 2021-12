Detingut un veí de l'Hospitalet de l'Infant especialitzat en furts a l'autopista amb el mètode 'punxarodes'

El segon furt va tenir lloc un dia després a la mateixa via però a l'altura de Reus. En aquest cas, el detingut va avisar la conductora d'un altre vehicle d'una avaria motriu i aquesta es va aturar al voral de l'autopista. La víctima va dirigir-se amb l'home per comprovar l'estat dels pneumàtics i va ser en aquell moment que aquest va aprofitar per sostreure dues bosses de mà de l'interior del vehicle i va fugir a gran velocitat. El botí tenia un valor de 825 euros.Acte seguit, el lladre va dirigir-se a la C-31, a l'altura de Viladecans (Barcelonès), per cometre el tercer dels robatoris. Va utilitzar el mateix mètode que en les darreres ocasions i va sostreure objectes valorats en 1.048 euros.El darrer i últim dels furts el va consumar el 5 de novembre a l'AP-7, al seu pas per la localitat d'Amposta. El lladre va aconseguir sostreure diversos objectes valorats en 1.418 euros utilitzant el mateix mètode de distracció.El detingut, amb nombrosos antecedents policials per delictes patrimonials, va passar aquest dimecres a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs i una ordre de no apropament a tota l'AP-7 a nivell estatal.