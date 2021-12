Ciutadans Reus denuncia a la fiscalia la destrucció de nius d'aus protegides al parc de Mas Iglesias

La portaveu municipal de Cs, Débora García, espera que «no es tornin a repetir pràctiques similars» i recorda que «va informar a l'ajuntament al mes de maig i de forma reiterada»

Actualitzada 02/12/2021 a les 16:42

La portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Reus, Débora García, ha denunciat a la fiscalia la destrucció de nius d'aus protegides al parc de Mas Iglesias i els seus voltants. Els fets es remunten al maig d'aquest 2021 quan, durant les tasques de poda i de retirada de nius de cotorres, els operaris van destruir nius i exemplars de caderneres, falciots i pardals, que són espècies protegides. García ha explicat que «van tallar branques sense haver retirat els nius que tenien cries i, per això, alguns pollets van morir i d'altres van quedar malferits».Després de posar en coneixement de la fiscalia els fets, la portaveu municipal de Cs Reus ha explicat davant dels mitjans de comunicació que «l'objectiu és evitar que un cas així es torni a repetir» i ha afegit que confia que «a partir d'ara l'Ajuntament adopti totes les mesures necessàries per protegir aquestes aus, sobretot en època de nidificació». Ha remarcat que «les aus silvestres estan protegides i, en tots els casos, la destrucció i retirada dels seus nius no està permesa, segons la Llei de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat» i ha afegit que «en els casos d'espècies protegides es tracta fins i tot d'un delicte».Finalment, García ha recordat que «Cs va posar els fets en coneixement de l'Ajuntament al maig, amb la presentació d'un escrit on demanava la paralització d'aquestes pràctiques i informació sobre si l'empresa encarregada dels treballs tenia autorització municipal». Davant la manca de resposta, Cs va portar el tema al ple municipal i a la Comissió que s'encarrega dels temes medi ambientals. A més, va presentar el nom de dos testimonis de la destrucció de nius. «Fins ara l'Ajuntament no ha volgut investigar què va passar ni ha intentat posar cap solució i, per això, hem informat dels fets a la fiscalia», ha finalitzat.