Adif Alta Velocitat ha adjudicat les obres de construcció de la nova estació Salou-PortAventura per 12.408.764,05 euros. L'empresa Copcisa s'encarregarà de les obres que s'executaran en un termini previst de 24 mesos. Es tracta d'uns treballs que adequaran l'actual baixador per convertir-lo en la nova estació del municipi.L'antiga infraestructura, situada al centre de Salou (Tarragonès), va deixar de donar servei coincidint amb la posada en marxa de la nova variant del corredor mediterrani entre Vandellòs i Tarragona. Segons Adif, l'objectiu és adaptar i adequar el baixador a les necessitats actuals per tal de millorar la seva funcionalitat.