Un grup de veïns de Salou s'oposa a l'estació de bombament que es farà a tocar de casa seva

L'equipament, on es tracten aigües fecals, es vol construir a set metres de la façana del Golden Pineda, a tocar dels menjadors, cuines i terrasses

Actualitzada 01/12/2021 a les 06:52

La comunitat de propietaris del Residencial Golden Pineda, un complex residencial de Cap Salou situat entre el carrer del Camí del Racó i l'avinguda del Pla del Maset, s'oposa frontalment a la construcció –per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)– de la nova estació de bombament d'aigües residuals (EBAR) a tocar de la façana de l'edifici, és a dir, al costat dels menjadors, cuines i terrasses de les seves cases.

Les 127 famílies que hi viuen consideren inacceptable i una aberració que aquest equipament se situï a només 7 metres de la façana, ja que hauran de suportar les males olors que, segons ells, emanaran de l'estació de bombament d'aigües fecals no soterrada, sobretot quan el mateix projecte contemplava altres alternatives. Una d'aquestes alternatives, ubicava l'EBAR entre una zona d'aparcaments i la platja de la Pineda, a cent metres d'hotels i habitatges.

Després de diverses reunions, el passat dilluns representants dels veïns, de l'Ajuntament de Salou i de l'ACA es van trobar al consistori. Els representants de l'ACA van adquirir el compromís de buscar una nova ubicació. Segons el regidor de Territori de Salou, Marc Montagut, «l'ACA es va comprometre a estudiar la possibilitat de moure aquesta estació de bombament més allunyada de l'edificació, però dins de la mateixa parcel·la». Aquest compromís no satisfà els veïns, ja que no volen que l'EBAR es construeixi dins dels terrenys, «una zona boscosa i sense habitatges», segons recull el projecte, sinó a algun altre espai més allunyat. «A principis de l'any vinent ens comunicaran la seva decisió», afegia Montagut, assegurant que l'Ajuntament ha fet d'intermediari entre els veïns i l'ACA.

La comunitat de propietaris critica el fet que la darrera exposició pública del projecte i l'obertura del període d'al·legacions es fes en ple estat d'alarma i confinament. Aquest va quedar suspès i es va tornar a obrir de l'1 de juny al 7 de juliol, sense que la comunitat de propietaris en presentés cap per desconeixement de la seva publicació, tot i que sí que va presentar un recurs extraordinari. Recentment, però, els residents del Golden Pineda es van posar en alerta quan van veure l'entrada d'operaris i maquinària pesant als terrenys del pinar de la Paella –tal com es coneix l'indret–, així com el moviment de terres.

Els veïns afirmen que la parcel·la on s'ubicarà l'EBAR, la qual va ser expropiada per l'ACA a l'Ajuntament, consta com a zona verda i, en cap cas, com a zona de serveis. D'altra banda, el projecte –conegut com a Projecte constructiu del sanejament dels nuclis de Mar i Pins, cala Crancs i vessant llevant de Cap Salou– contempla fer extraccions de sòlids com a part del manteniment de l'estació. «L'obriran per extreure els sòlids, amb les pudors i la insalubritat que això implica. Els menjadors, les cuines i les terrasses de l'edifici estan a escassos metres, així com el passadís d'entrada on toquen les finestres dels dormitoris», afirmen els veïns.

Roberto Vilaplana, en representació de la junta i la comunitat de propietaris, ha lliurat un document informatiu i reivindicatiu a totes les forces polítiques de l'Ajuntament de Salou per denunciar el projecte, del qual demanen la seva aturada.