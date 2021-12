Un grup de porcs senglars arriba fins la platja Cristall de Miami

Un veí els va fotografiar corrent per la sorra el passat dimarts a les 8.30 hores

Actualitzada 01/12/2021 a les 14:15

Un nombrós grup de porcs senglars van arribar fins a la platja Cristall de Miami Platja (Mont-roig) el passat dimarts. Un veí que passejava per la zona els va poder fotografiar de bon matí, cap a dos quarts de nou. Assegura, d'altra banda, que en aquell moment no hi havia ningú a la platja. El grup de porcs senglars eren, segons sembla, exemplars adults i podria tractar-se de la mateixa porcada que s'ha vist les darreres setmanes a prop de la urbanització dels Masos d'en Bladé durant les nits, tal com va avançar Diari Més.L'habitual presència de porcs a Miami Platja ha fet que el mateix ajuntament hagi pres cartes en l'assumpte. El passat 24 de novembre, el consistori va informar de què es trobava treballant «per allunyar la fauna salvatge de les zones urbanes, després que les últimes setmanes s'hagi detectat un increment de la presència de porcs senglars a prop dels nuclis de población». Segons l'Ajuntament, s'estan duent a terme accions coordinades entre la regidoria d'Entorn Natural, la Policia local, els Agents Rurals, els Mossos d'Esquadra i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. S'ha recomanat a la població que no alimenti en cap cas aquests animals «perquè alimentar la fauna salvatge està prohibit per la llei». L'Ajuntament recordava que, «per evitar la presència d'aquests animals i, sobretot evitar que s'acostumin a les zones urbanes, no s'han de deixar bosses de brossa fora dels contenidors d'escombraries». En cas de detectar la presència de porcs senglars, guineus o altres animals, cal posar-se en contacte amb la regidoria d'Entorn Rural, indicant el lloc de l'albirament a través del correu electrònic entornnatural@mont-roig.cat o bé a través del telèfon de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, el 977 837 005.