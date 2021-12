Reobren els centres de vacunació massiva

Forma part de l'estratègia per frenar l'avanç de la nova variant i per l'augment de persones que arran de l'obligatorietat del passaport covid han decidit vacunar-se

Actualitzada 01/12/2021 a les 11:21

El Departament de Salut ha decidit reobrir els centres de vacunació massiva de tot Catalunya, tot plegat forma part de l'estratègia per frenar l'avanç de la nova variant, per l'augment de persones que arran de l'obligatorietat del passaport covid per entrar a bars i restaurants i altres interiors, han decidit vacunar-se, i per la decisió d'inocular terceres dosis a majors de 60 anys.A la Regió Sanitària Camp de Tarragona, aquests punts corresponen al Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, Mas Iglesias de Reus, la Sala Kursaal de Valls i el pavelló Joan Ortoll del Vendrell. A la Regió Sanitària Terres de l'Ebre s'obrirà el CAP de Móra la Nova.