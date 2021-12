El Morell uneix la Fira de Nadal i la Terrafira els dies 10,11 i 12 de desembre

A més d'estands d'establiments, entitats i empreses, hi haurà pista de gel gratuïta, zona de restauració i un espai cultural

Actualitzada 01/12/2021 a les 16:39

Els dies 10, 11 i 12 de desembre, el Morell viurà una cita nadalenca amb la Terrafira de Nadal. Així, després que a causa de la pandèmia de la Covid-19 el passat mes de maig no es pogués celebrar la tradicional Terrafira, la mostra d'artesania, gastronomia, comerç i entitats del municipi, l'Ajuntament del Morell, amb el suport de l'Associació de comerciants i professionals del Morell, ha pres la decisió d'unir-la a la Fira de Nadal i celebrar així tot un esdeveniment que implicarà pràcticament tot el sector comercial morellenc.

«Estem molt contents, ja que ajornar la Terrafira ens va deixar un regust amarg», explica la regidora de Promoció econòmica del consistori, Mònica Casas, «i ara, poder unir de forma excepcional Terrafira i Fira de Nadal creiem que pot anar molt bé i, sense dubte, suposarà un impuls per al sector comercial del nostre poble».

Serà, doncs, un gran recinte ubicat al carrer Àngel Guimerà, i que tindrà estands d'establiments, entitats, empreses... Tothom hi podrà oferir els seus productes i serveis, de forma que morellenques, morellencs i visitants hi trobaran una gran varietat d'opcions per adquirir detalls i regals de Nadal. A més, hi haurà un espai de restauració, un espai d'espectacles i una zona de tastos, on es podran provar productes de la nostra terra.

Està clar, però, que un dels principals atractius de la cita serà la pista de gel gratuïta. Així, igual que ja es va fer l'any passat, tothom podrà lliscar sobre el gel en una activitat d'allò més nadalenca. I com a novetat, hi haurà el trenet de la fira, un sistema de transport gratuït que portarà tothom al recinte des de diferents punts del municipi.

«Volíem que fos una gran fira de Nadal, amb tots els ingredients que això comporta», detalla l'alcalde, Eloi Calbet, «així que la decoració jugarà un paper important, a més del gran ventall d'activitats que complementaran la programació de l'esdeveniment».



La fira s'inaugurarà divendres dia 10 a les 19 hores, en un acte institucional amb Teresa Pallarès Piqué, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona. Pel que fa als horaris, divendres estarà oberta de 17 a 20 hores, mentre que l'espai de restauració obrirà de 17 a 22 hores. Dissabte, l'espai comercial tindrà un horari de 10 a 20 hores, i l'espai de restauració, de 10 a 22 hores, i diumenge, tota la fira obrirà de 9 a 19 hores.

Val a dir que es tracta d'un esdeveniment organitzat complint amb totes les mesures sanitàries vigents. Així, serà obligatori l'ús de mascareta i caldrà netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'accedir a l'espai. Dins del recinte, en la mesura del possible, s'haurà de mantenir la distància de seguretat en tot moment.