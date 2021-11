Un projecte social reformarà un edifici històric de Valls per a habitatges

La cooperativa La Titaranya lidera el projecte que pretén rehabilitar Ca Robusté per crear habitatge protegit i espais d'ús comunitari i social

Un projecte impulsat per la cooperativa La Titaranya ha començat a rehabilitar l'edifici històric Ca Robusté de Valls per crear habitatge protegit i espais d'ús comunitari i social, informen els seus responsables.Ca Robusté està catalogat com a Bé cultural d'interès local i el projecte pretén revitalitzar el barri a través de la creació d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, qualificat com a habitatge protegit (VPO).També està previst crear espais d'ús social i comunitari, oberts al barri i al teixit associatiu, cultural i cooperatiu del municipi i, amb un nou passatge, obrir l'espai de 300 metres quadrats de l'interior de la poma.Es tracta de la integració de diverses finques comprades per tres entitats socials (l'associació cultural L'Aleta, la cooperativa de serveis financers Coop57 i La Dinamo) i cedides en dret de superfície a la cooperativa.Els despatxos d'arquitectes Eixam Arquitectura i L'Aparador plantegen una primera fase, amb la creació de set habitatges en cessió d'ús de protecció oficial; un local d'usos polivalents, una botiga agroecològica i una zona de treball cooperatiu.Ja compta amb el finançament gràcies a un préstec sindicat entre les cooperatives Coop57 i La Dinamo amb un import de 500.000 euros, un termini de 25 anys i dos anys de manca mentre s'executen les obres de rehabilitació.A més, compta amb una ajuda FEDER de 500.000 euros per a la rehabilitació patrimonial de Ca Robusté i 200.000 euros més del Departament de Cultura de la Generalitat amb el mateix fi.Aquest projecte també ha guanyat els premis 'Transformative Action' del Comitè Europeu de les Regions i el primer, en la categoria social, dels Premis Emprèn 2019 de la Diputació de Tarragona.Així mateix, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha subvencionat el projecte amb 4.250 euros i també compta amb el suport de diversos ateneus i casals.