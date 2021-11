Salou preveu una bona temporada turística

La capital de la Costa Daurada registra 3.430.113 pernoctacions de juny a octubre, una mica més de la meitat de les de 2019

Actualitzada 30/11/2021 a les 19:06

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha donat a conèixer aquest dimarts les dades turístiques registrades de juny a octubre de 2021. L'assoliment de 3.430.113 pernoctacions representa el 54,73% de les registrades la temporada de 2019. I respecte al 2020, suposa un increment de les pernoctacions del 290%. Durant aquest període, el percentatge de places obertes ha estat del 87,98%.

Mercat internacional

Els mercats emissors internacionals s'han vist força reduïts arran de la pandèmia. Per contra, s'ha comptat amb presència de turisme de proximitat, i no només provinent de l'Estat espanyol, sinó també de França, des d'on les persones han tingut la possibilitat de desplaçar-se en vehicle, així com des d'altres països com Bèlgica i Holanda.

A tall d'exemple, a nivell internacional, cal destacar que l'únic país de l'Est que va restar obert va ser Ucraïna, a partir de la segona quinzena d'agost.

Pel que fa al turisme francès, aquest mercat també s'incrementa, respecte l'any 2020, en un 368%. El turisme holandès, en un 452%. I el turisme canadenc i americà, en un 535%. El polonès i altres mercats internacionals, com ara l'alemany, en un 550%.

Aquestes dades cal tenir-les en compte, però, no pel nombre de turistes que visiten Salou, que és inferior a 2019, sinó perquè representen una tendència a l'alça a escollir Salou per venir a gaudir de les vacances.

Mercat nacional

El mercat de l'Estat Espanyol ha significat el 70% de les 3.430.113 pernoctacions obtingudes aquest 2021. El 30% restant, doncs, ha correspost al mercat internacional, que no tenia restriccions de mobilitat: Polònia, Holanda, França, Bèlgica… I al final de la temporada, el mercats britànic i irlandès.

Enguany, el turisme espanyol ha registrat un creixement de l'11%, respecte a la temporada de 2019. I respecte a la de 2020, la pujada ha estat de 258%. Gràcies a la confiança dels visitants estatals, s'ha aconseguit «reactivar l'economia turística del municipi», un fet que cal posar en valor i aprofitar «per intentar fidelitzar el turisme de proximitat», segons ha apuntat l'alcalde de Salou.

El turisme català, aquest 2021, ha crescut, respecte al 2019, en un 147%; i, vers a l'any 2020, el creixement ha estat del 186%. Tanmateix, el visitant català només representa el 9% de tot el turisme de l'Estat espanyol que rep Salou.

Perfil dels turistes

El perfil de turista que rep Salou és de caire familiar. En aquest sentit, el municipi en té la certificació des de l'any 2003, si bé aquesta present temporada hi ha hagut un increment important de la visita de parelles joves, sense fills, i de famílies de més edat. Aquests nous targets que han escollit Salou i que no ho feien, habitualment, realitzen una major despesa econòmica a la nostra destinació que no pas les famílies amb fills, sobretot respecte a qüestions relacionades amb la gastronomia i la restauració; el shopping, l'esport, l'entreteniment i la cultura. Així, es tracta de visitants molt afíns als nous productes turístics que Salou treballa, en el moment actual, en el sí de l'Oficina de Recerca i d'Innovació del Producte Turístic.

Segons ha explicat l'alcalde de Salou, «aquesta tipologia de família ens ajuda a desestacionalitzar la temporada turística, perquè pot viatjar durant tot l'any, i no només en període de vacances escolars».

Previsió

Per a l'any que ve, ens trobem davant d'una bona previsió pel que fa als mercats internacionals, ja que «les reserves del mercat britànic per a la temporada de 2022, respecte a la temporada de 2019, són superiors, en aquesta mateixa epoca de l'any», ha explicat Pere Granados. Això significa que «els turistes desitgen venir a Salou a passar els seus dies de vacances. Tal i com tenim les dades, i si les circumstàncies de la pandèmia ho permeten, hi haurà una bona temporada per al 2022».