L'ocupació turística a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre creix enguany un 53% respecte el 2020

Roigé ha destacat que durant aquest any també s'ha detectat un lleuger augment de l'estada mitjana a les dues destinacions i que s'ha situat al voltant dels tres dies. També ha apuntat que els visitants majoritàriament consideren que la demarcació és un lloc segur per passar les vacances. Així, segons dades del Patronat de Turisme, el 60% de visitants de la Costa Daurada han afirmat que la pandèmia no ha influït en l'elecció de la destinació, i que el 94% té intenció de repetir. A les Terres de l'Ebre aquest percentatge s'incrementa fins al 96%.Per tot plegat, Roigé ha posat en valor la «feina constant del sector turístic», que ha treballat en moments complicats d'austeritat i incertesa «però que hi ha incorporat valors com la sostenibilitat». Per la seva banda, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha agraït la tasca del sector per «recuperar la normalitat i l'ocupació del país». La presidenta ha indicat que en el tercer trimestre d'enguany, el 13% de la població ocupada ho feia en el sector turístic, un volum equivalent a nivells del 2019.Pel que fa als premis Jordi Cartanyà, s'han distingit sis empreses que han impulsat propostes innovadores i de sostenibilitat, amb un premi de 5.000 euros per cadascuna. En la categoria de «millor proposta innovadora i creativa que contribueix a un desenvolupament turístic sostenible», els distingits han estat PortAventura World pel seu projecte EcoEduca, que s'adreça a alumnes de primària i secundària, i Riu a l'Ebre, una empresa que ofereix rutes ecoturístiques i que reaprofita les càmeres de les rodes de bicicleta punxades per transformar-les en bosses.Pel que fa a la «millor proposta de solucions tecnològiques per a la comercialització turística», els premi se l'han endut Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de l'Ebre i Conficon Turisme i Tradicions. Els primers per crear una plataforma de promoció, comercialització i gestió de reserves. Els segons, per crear una aplicació que permet al públic fer visites a partir d'un sistema de guiatge que s'adapta al temps que tenen els turistes i que està operativa en diferents ciutats de les Terres de l'Ebre.Finalment, la «millor proposta de creació de noves experiències turístiques» han estat Musclarium i Priorat Explained. Els primers ofereixen visites a una musclera de la badia dels Alfacs i permeten al visitant sembrar ostres de forma artesanal; mentre que els segons organitzen esdeveniments, tasts de vins i difusió de valors enogastronòmics del Priorat.