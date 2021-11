Giró evita concretar pressupost i calendari per l'ampliació de l'Hospital del Vendrell

El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha precisat aquest dimarts durant la presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2022 als agents econòmics i socials del Penedès que, de moment, no hi ha cap calendari d'execució ni tampoc un pressupost per l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. La visita de Giró arriba poques setmanes després de la reunió que va mantenir amb els alcaldes del Baix Penedès al Parlament, en què es van emplaçar a estudiar i fer un projecte de redacció «per veure quina viabilitat, esforç econòmic i calendari podria tenir aquesta petició». Tot i això, el titular d'Economia ha dit que, més enllà de les partides incloses en el pressupost del 2022, es podrien dur a terme actuacions amb «fons de contingència».



Desplegament de quatre Serveis Territorials

Els pressupostos de la Generalitat per al 2022 han causat malestar entre els alcaldes del Baix Penedès per la poca inversió prevista al territori i perquè no s'han inclòs projectes que consideren primordials com l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. Els alcaldes ja es van reunir amb el conseller al Parlament el 18 de novembre passat per traslladar-li les seves inquietuds i Giró es va comprometre a incloure la redacció del projecte d'ampliació de l'hospital comarcal en els pressupostos del 2022.El titular d'Economia ha precisat que, un cop s'hagi redactat el projecte, «veurem quina viabilitat, esforç econòmic i calendari» hi haurà. Tot i això, Giró ha assegurat que també es va comprometre davant dels alcaldes que, malgrat que ja s'hagi aprovat el pressupost del 2022, «mirarem d'afegir-hi costos concrets amb fons de contingència». El conseller assegura que és «conscient» que els comptes de la Generalitat «no són suficients per al Baix Penedès per recuperar tot el camí que porten enrere».De la seva banda, el delegat del Govern al Penedès, David Alquézar, ha anunciat el desplegament «imminent» de quatre Serveis Territorials al Penedès, que es farien durant el primer semestre del 2022, mentre quatre més es desplegarien entre el 2022 i el 2023. Aquesta és una petició reiterada dels alcaldes del territori. De fet, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha reclamat al conseller Giró que s'acceleri aquest desplegament, pendent des de fa tres anys. «No hi ha alternativa possible a no tirar endavant aquest desplegament que farà relligar la Vegueria del Penedès», ha apuntat Castells, que creu que reforçarà «la sensació de pertinença».