Els pressupostos de la Generalitat inclouen 7 milions d'euros per al tren-tramvia del Camp de Tarragona

ERC i JxCat introdueixen també via esmena la salut bucodental

Actualitzada 30/11/2021 a les 13:30

Els grups parlamentaris d'ERC i JxCat han incorporat una partida de 40,5 milions d'euros als Pressupostos de la Generalitat destinats a la salut bucodental, una de les exigències dels comuns per a salvar el tràmit dels comptes per a 2022.Les esmenes, registrades aquest dimarts al Parlament i distribuïdes conjuntament per totes dues formacions, també incorporen una partida de 7 milions d'euros per a l'inici de les obres del tren-tramvia del Camp de Tarragona i per als estudis informatius del del Bages (Barcelona), així com el de la Costa Brava, el del Delta de l'Ebre i el del Pirineu.En una roda de premsa des del Parlament, el portaveu d'En Comú Podem, David Cid, ha assegurat que «algunes de les esmenes registrades per ERC i Junts van en la línia de les demandes que estem situant, i aquestes són algunes», si bé ha precisat que l'acord encara no s'ha tancat «definitivament».Fonts dels comuns han explicat que la xifra total que es destinarà en els pressupostos a la salut bucodental anirà més enllà de la quantitat introduïda mitjançant l'esmena.A més, JxCat i ERC també han registrat una esmena que autoritza el Govern a avalar les obres d'ampliació de la Fira de Barcelona, en el recinte Gran Via, per un muntant total de 110 milions d'euros.