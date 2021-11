Els Pets reben la Creu de Sant Jordi

Entre els premiats anunciats aquest dimarts hi ha el grup Els Pets i noms tan coneguts com els de Pau Gasol, Justo Molinero, Francisco Ibáñez, Alèxia Putellas, Mònica Terribas. La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya, i la distinció arriba enguany al seu 40è aniversari.Tal i com ha quedat reflectit als acords de Govern, reben la Creu de Sant Jordi Jesús Alturo i Perucho; paleògraf, filòleg i historiador; Mariona Carulla i Font, empresària i promotora cultural; Anna Rosa Cisquella i Passada, actriu i productora teatral; Ernest Costa i Savoia, fotògraf i escriptor naturalista; Joana Escobedo i Abraham, filòloga i bibliotecària; i Isabel Etxeberria Gorriti, pedagoga.També han estat guardonats els coneguts esportistes catalans Pau Gasol i Sáez, i Alèxia Putellas i Segura; Manuel Heredia Jiménez, conegut com 'Tío Manuel', activista social; Francisco Ibáñez Talavera, dibuixant i guionista, pare de 'Mortadelo y Filemón'; Mercè Izquierdo i Aymerich, científica i professora; Elena Jaumandreu i Garrido, «la millor muntadora cinematogràfica del món» segons Orson Welles, amb qui va treballar en la pel·lícula Campanades a mitjanit (1965); i l'escriptor, professor i il·lustrador Enric Larreula i Vidal.El conegut locutor, comunicador i empresari Justo Molinero Calero; l'empresària Anna Navarro Descals; el ceramista Joan Panisello i Chavarria, l'artista conceptual Àngels Ribé i Pijuan, i la periodista i exdirectora de TV3 Mònica Terribas; Rafael Tous i Giner, empresari tèxtil, col·leccionista d'art i mecenes; i l'esmaltador Francesc Vilasís i Fernández-Capallejà, completen el llistat dels que reben aquest any la Creu de Sant Jordi que atorga el Govern.Igualment, el Consell Executiu d'aquest dimarts també ha acordat atorgar la Creu de Sant Jordi en forma de placa a deu grups o entitats destacades. Així, l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina; l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona; el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona; el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya; el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya; el grup musical Els Pets; l'Escola de Grallers de Sitges; la Federació Catalana de Natació; la Fundació Catalana de l'Esplai; i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, reben aquest any aquesta distinció.La Creu de Sant Jordi es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s'atorgui aquest guardó a alguna persona, sigui física o jurídica.