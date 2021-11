Els descomptes a la C-32 tindran canvis per respondre a les crítiques

El període entre l'anada i tornada dels viatges recurrents serà de 24 hores reals i els descomptes es faran efectius l'endemà

Actualitzada 29/11/2021 a les 20:49

El nou sistema de descomptes en el peatge que va implantar-se l'1 de setembre a la C-32 Sud farà un seguit de canvis, per respondre a les crítiques que van fer els usuaris des del seu anunci.

D'una banda, el període entre l'anada i tornada per als viatges recurrents serà de 24 hores reals, comptades des de l'inici d'anada, i no dins del dia natural. Actualment, això darrer perjudica les persones que fan torns nocturns, en què marxen un dia i tornen l'endemà. I de l'altra, els descomptes es faran efectius l'endemà del viatge i no a mes vençut, com ara.

Aquestes novetats, que entraran en vigor a partir de l'1 de gener, van ser avançades per la Generalitat en una reunió amb els municipis del Penedès Marítim, en el tram que inclou el Vendrell-Sitges-Castelldefels de la C-32, en la qual també s'han donat dades de la repercussió dels descomptes des de l'1 de setembre.Per exemple, s'ha incrementat el nombre d'usuaris que s'acullen als descomptes, amb relació al sistema anterior. Així doncs, actualment el 47% dels usuaris reben el 80% dels descomptes. Amb el sistema d'abans, el 80% dels descomptes era rebut per un 5% d'usuaris. És un resultat més equitatiu, que fa que molts més usuaris accedeixin a les bonificacions.

Beneficis per municipis

Des que es va posar en marxa l'actual sistema de descomptes, hi ha una mitjana diària de 5.200 trànsits bonificats. Un 7%, és a dir, uns 350 desplaçaments diaris, són del municipi de Calafell.

A Vilanova i la Geltrú, els viatges bonificats són el 14% del total, a Sitges l'11%, a Barcelona l'11%, a Sant Pere de Ribes el 9%; al Vendrell el 6%, a Cubelles, el 5%, a Cunit el 4%, a Castelldefels el 2%, a l'Hospitalet de Llobregat el 2%, i a Viladecans, el 2%. La resta correspon a altres municipis. Que hi hagi beneficiaris dels descomptes a ciutats metropolitanes com la mateixa Barcelona es deu al fet que la bonificació s'aplica en viatges d'anada i tornada en qualsevol dels dos sentits. Tanmateix, dues terceres parts dels usuaris registrats resideix a les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf i l'Anoia. Això significa que el nou sistema ha aconseguit que els usuaris bonificats estiguin fortament arrelats al territori, cosa que no succeïa abans.