Valls obre dimecres la venda dels abonaments per als espectacles de les Festes Decennals 2021+1

Actualitzada 29/11/2021 a les 15:46

La Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls ha fet públiques les línies d'abonaments obertes per a la propera edició de la celebració batejada com a 2021+1.Amb el lema «Per Nadal, regala Decennals», a partir de dimecres 1 de desembre a les 10 h, es poden adquirir paquets d'entrades que, entre d'altres fórmules, preveuen un abonament de música especial per a set concerts a 85 euros, o 60 euros per a quatre dels esdeveniments musicals que se celebraran entre el divendres 28 de gener i el diumenge 6 de febrer del proper any a la Vela Principal Estrella Damm, portada des de Roma i instal·lada a l'esplanada del Fornàs. L'abonament inclou els concerts de gran format per a audiències àmplies amb artistes i bandes tan destacades com Rosario, Rozalén, Beret, Don Patricio, La Oreja de Van Gogh, La Pegatina i Macaco, així com el macroconcert de rock i pop de 12 hores de durada batejat com 10 de les Decennals i que comptarà amb la participació de Buhos, Els Amics de les Arts, Els Pets, Itaca Band, Joan Dausà, Manel, Maria Jacobs, Miquel del Roig, Suu i Zoo.Tant l'abonament de set concerts com el de quatre inclouen, fins exhaurir existències, la revetlla jove de la vigília de la festivitat de la Candela, amb les formacions Hotel Cochambre i Banda Neon. Així doncs, l'abonament de set concerts inclou 19 grups de primer nivell.

També hi ha un abonament de teatre i dansa que permetrà accedir, per 75 euros, a quatre representacions programades a l'equipament escènic del Centre Cultural, en concret la gala lírica i teatral amb la soprano de reconegut prestigi internacional María Bayo en la seva «Divina Cleopatra», Los Vivancos –la companyia flamenca que més països ha trepitjat–, el 50è aniversari de l'estrena de l'espectacle «Quejío» signat per qui fou el mític director de la Cuadra de Sevilla Salvador Távora, i l'aplaudit musical «La filla del mar» d'Àngel Guimerà produït pel Festival Grec de Barcelona.

Finalment, l'abonament de balls permetrà accedir per 45 euros als quatre balls de les Decennals amb les principals orquestres catalanes, que tindran lloc al Pavelló municipal Xavi Tondo. Hi participaran les orquestres La Principal de la Bisbal, Metropol, Montgrins i Selvatana. En aquest espai, addicionament també es disposa d'un abonament de llotja per als quatre balls per 40 €.

Entrades soltes

Dimecres dia 1 de desembre també es podran adquirir les localitats dels espectacles no inclosos en els abonaments. Es tracta del clàssic ball de gala amb la internacional Glenn Miller Orchestra i l'Orquestra Maravella programat a la Vela Principal Estrella Damm, així com de l'espectacle dels israelians Mayumana –creat per al prestigiós Festival de la Llum de Jerusalem–, i els musicals familiars «El Petit Príncep» amb el segell d'Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29 en la seva vuitena temporada, i «Bye bye monstre» de la companyia Dagoll Dagom amb cançons de Dàmaris Gelabert. També surten a la venda tots els espectacles programat al Teatre Principal, amb un segell marcadament Km0.

D'altra banda, les localitats soltes dels espectacles en abonament es posaran a disposició de la ciutadania el dia 14 de desembre.



«Les Decennals de tots i totes»

Per primer cop en la història de les Decennals s'obre una línia especial d'avantatges per a les famílies i les persones en situacions socioeconòmiques desfavorides. En els teatres Principal i Centre Cultural així com als balls d'orquestra del Pavelló Xavi Tondo, les persones en situació d'atur podran adquirir les localitats al preu de 3 €. Aquesta situació s'haurà d'acreditar a les taquilles centrals del Principal.

Per altra banda, també s'han inclòs preus especials per als concerts a la Vela Principal Estrella Damm per a les famílies i les persones en situacions socioeconòmiques desfavorides que tinguin fixada la seva residència a Valls. En concret, s'ha obert una línia específica d'entrades soltes a meitat de preu per a gairebé la totalitat dels concerts, excepte el d'Oques Grasses. Pel que fa a les propostes de la programació familiar als centres escolars, aquesta nova línia social es complementarà, en aquests espais, amb entrades gratuïtes per als infants en situació de vulnerabilitat. Aquestes persones hauran de gestionar la petició d'aquestes entrades a través de Serveis Socials de l'Ajuntament de Valls.



Canals de venda

Tant els abonaments com les estrades soltes dels espectacles fora d'abonament es podran adquirir online les 24 hores a través de Codetickets Decennals, així com a les taquilles centrals del Teatre Principal de Valls, carrer Jaume Huguet 8-10, des del dimecres 1 de desembre de 2021 a les 10 h al diumenge 7 de febrer de 2022, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, de dilluns a dissabte, excepte els dies festius.