Tarragona obté prop de 300 milions d'euros amb el conjunt d'esmenes als pressupostos de l'Estat

PDeCAT pacta 10 esmenes pel Camp de Tarragona

1,5 MEUR per al nou pavelló dels Josepets

ERC aconsegueix 6,6 MEUR per l'Ebre

En roda de premsa aquest dilluns al matí, Joan Ruiz ha destacat que «no sols invertim de forma immediata, sinó que també preparem el futur de les nostres comarques amb projectes que estan en tramitació o en fase d'estudi». Entre aquests, Ruiz ha remarcat l'estació de Bellissens, la nova estació de Salou-Port Aventura o l'estudi ferroviari a fi i efecte de fer una nova línia per portar les mercaderies per l'interior.El diputat del PDeCAT al Congrés Ferran Bel ha citat la redacció del projecte del baixador de Bellissens, entre la desena d'esmenes de la formació recollides en els PGE. La formació ha aconseguit una inversió de 500.000 euros per les obres del passeig Marítim de Vila-seca i 100.000 euros per remodelar l'estació urbana, també 500.000 euros pel passeig de Ronda de Salou, 200.000 euros per barreres sòniques i d'aïllament junt a la via del tren a Reus i 100.000 euros per redactar els projectes del baixador de Bellissens. Per a la comarca de la Conca de Barberà, s'ha negociat una partida de 100.000 euros per fer un accés a l'AP-2 al terme de Vimbodí i Poblet i 400.000 euros per dinamitzar el monestir de Poblet.«El monestir passa per moltes dificultats amb la caiguda de visitants per la pandèmia», ha manifestat Bel. Encara en l'àmbit cultural s'ha inclòs una partida de 150.000 euros perquè Albinyana pugui comprar i arranjar unes coves amb pintures rupestres. També s'ha acceptat, com a esmena conjunta amb altres grups, un milió d'euros d'inversió per fer estudi del desdoblament de la N-420 entre Alcanyís i Reus, «un projecte estratègic a mig i llarg termini, defensat per la Cambra de Reus, que va tenir molt pocs vots en contra», ha dit el diputat tortosí. «Hem incorporat esmenes que beneficien a tot el país -un total de 45- i de forma especial al Camp de Tarragona, ara l'Estat té la responsabilitat d'executar-los», conclou.A les Terres de l'Ebre, l'Estat destinarà 1,5 milions per a la construcció d'un pavelló esportiu a l'antic col·legi dels Josepets de Tortosa. Bel també va arribar a un acord per poder rehabilitar l'accés i condicionament dels espais museístics del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre a Gandesa, amb una partida de 200.000 euros, i 350.000 euros per a la Fundació Doctor Ferran, una quantia que farà possible el Centre d'Innovació en Simulació Clínica de Realitat Virtual i augmentada de les Terres de l'Ebre, un projecte desenvolupat per la URV. Els PGE també inclouen una partida de 500.000 euros per complir el compromís del govern espanyol amb el Partit Demòcrata per tal d'actuar a la N-340 al seu pas per l'Aldea.Pel que fa a les esmenes d'ERC, permetran aportar a les Terres de l'Ebre 6,6 milions d'euros. Així es destinaran 2 milions d'euros a obres de restauració de l'embassament de Flix i al pla de restitució territorial. La diputada republicana Norma Pujol destaca que, després de gairebé una dècada de presentar als PGE una esmena reclamant diners per fer un pla pilot per transferir sediments des dels embassaments a la plana deltaica de l'Ebre, s'han aconseguit 500.000 euros per a la recuperació i gestió dels sediments. Els republicans també han incorporat una partida de 500.000 euros destinada als primers contractes en projectes de mitigació dels efectes de l'emergència climàtica al Delta de l'Ebre.D'altra banda, s'han aconseguit 1,8 milions d'euros per executar el projecte redactat l'any 2014 de millora i adequació de l'accés d'Amposta amb la carretera N-340. A més, també es destinaran 250.000 euros per executar la millora de la intersecció de la carretera N-340 amb la Ràpita. Finalment, també s'han compromès 1.540.000 d'euros perquè les corporacions locals puguin millorar equipaments i infraestructures derivades dels Plans d'Emergència Nuclear.