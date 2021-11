La Generalitat licita les obres del futur institut de Roda de Berà per 6,8 MEUR

Tindrà tres línies de secundària per a 360 places escolars i l'edifici serà de 3.538,55 metres quadrats

Actualitzada 28/11/2021 a les 20:00

La Generalitat de Catalunya, a través d'Infraestructures.cat, ha tret a concurs públic les obres del llargament reivindicat institut de Roda de Berà, un edifici que permetrà substituir els mòduls prefabricats per un centre modern que ampliï i millori l'espai d'estudis dels alumnes que, a hores d'ara, es desenvolupa en barracons. L'execució dels treballs surten a concurs públic per 6,8 milions d'euros (IVA inclòs) i la duració del contracte és d'un any i mig.

El nou institut és un equipament que hauria de posar fi als barracons on estudien actualment els alumnes de secundària. Malgrat tot, es preveu que aquests barracons convisquin provisionalment amb el nou edifici, almenys fins que estigui completament acabat. El nou centre de secundària tindrà tres línies per a 360 llocs escolars. L'edifici tindrà 3.538,55 metres quadrats de superfície construïda aproximadament. S'ubicarà en una parcel·la a cavall entre el teixit urbà i un polígon industrial, adjacent a l'escola d'infantil i primària Salvador Espriu. Segons l'informe justificatiu del projecte «la implantació ve molt condicionada per les preexistències del solar: els mòduls prefabricats que s'utilitzen com aules hauran de mantenir-se en funcionament fins que el nou edifici estigui acabat. Això deixa com a espais lliures per a la ubicació de les noves instal·lacions: la franja nord, per sota de l'escola existent i la franja Est en la plataforma inferior».

L'edifici tindrà dos cossos decalats: un de més gran i allargat, de planta baixa i dues plantes pis, que allotja l'aulari i l'administració; i un de més petit, de proporcions més quadrades, de planta baixa i pis, que allotja el gimnàs i serveis (cafeteria i els seus espais auxiliars, AMPA i serveis de pati en P1, i gimnàs, vestidors, instal·lacions i neteja en planta semisoterrani). El projecte preveu la urbanització exterior per al seu ús com espai de patis, amb una superfície d'actuació d'aproximadament de 8.447,82 metres quadrats. L'execució de la totalitat d'aquests espais vindrà condicionada per la retirada dels mòduls de l'actual centre, un cop acabi la construcció i posada en servei del conjunt dels edificis.