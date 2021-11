L'alta velocitat d'Ouigo tornarà a tenir parada a Tarragona a partir del 12 de desembre

Ouigo, que va entrar al mercat espanyol després de la liberalització, assegura que ha atret nous perfils d'usuaris a l'alta velocitat, «abans limitada principalment als viatges de negocis». Així doncs, asseguren que als seus trens el 62% dels viatgers són menors de 45 anys.Els preus competitius, la tarifa plana de 5 euros per a nens de 4 a 13 anys i els bitllets gratis per a menors de 4 anys, han propiciat també que més famílies optin per viatjar, assegura l'empresa. Així doncs, del milió de passatgers registrats, 160.000 ho van fer en família i aproximadament 70.000 van ser menors de 13 anys.Hélène Valenzuela, Directora General d'Ouigo a Espanya, ha posat en valor que «una companyia desconeguda fa un any arribi a un milió de viatgers en qüestió de mesos», fet que assegura que «demostra que hem portat aquesta mobilitat sostenible i digital que el país anhelava».El milió de viatgers s'ha arribat a l'única ruta operativa d'Ouigo fins avui, l'eix Barcelona-Madrid, que inclou cinc freqüències al dia en cada sentit i parades a Saragossa i a Tarragona. Aquest últim destí tornarà a estar disponible a partir del 12 de desembre, previ a les festes de Nadal, i durant tot el 2022 amb una parada al dia en cada sentit i dos extres els caps de setmana als mesos d'estiu.Durant el 2022, la companyia preveu obrir un nou eix ferroviari entre Madrid i València, amb tres parades al dia per sentit. Uns mesos més tard, afegirà Alacant a la seva oferta amb dues parades al dia més per trajecte.