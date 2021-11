ERC demanarà informació a l'Estat sobre el magatzem de residus nuclears a de Vandellòs per avaluar-ne la idoneïtat

Senadors republicans es reuneixen amb responsables de Vandellòs II

Actualitzada 29/11/2021 a les 14:06

ERC demanarà informació al govern espanyol sobre el projecte de magatzem individualitzat de residus radioactius que l'Estat vol fer a la central nuclear de Vandellòs II. Els republicans reclamen més dades abans de posicionar-se sobre la seva idoneïtat i aquest dilluns s'han reunit amb responsables de la central. Hi han participat els senadors Josep Rufà i Xavier Castellana, i la regidora de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Esmeralda Saladié. Rufà ha apuntat que encara no hi ha data prevista per l'inici de les obres i ha avançat que vetllaran «perquè compleixi tots els requisits». Alhora ha dit que cal pensar com s'aprofiten les instal·lacions de la central un cop acabi la seva activitat, d'aquí aproximadament una dècada.