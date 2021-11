El sector dels components de l'automoció es recuperarà el segon semestre de 2022

Així ho han assegurat les principals empreses del sector de les comarques de Tarragona en una taula rodona que la Cambra de Reus ha portat a Montblanc

Les principals empreses de fabricació de components del sector de l'automoció amb seu a les comarques de Tarragona situen l'inici de la recuperació de la crisi actual al segon semestre de 2022 i apel·len a l'adaptació al mercat per tirar endavant. Els seus responsables s'han reunit a una taula rodona a Montblanc impulsada per la Cambra de Comerç de Reus dins els actes del seu 135è aniversari.



La Cambra de Comerç de Reus ha portat fins a Montblanc el debat sobre la crisi de subministraments i el seu impacte a la indústria de l'automòbil. La Corporació ha reunit als responsables de les principals empreses d'aquest sector a les comarques de Tarragona per tal de conèixer de primera mà la seva situació actual.

La taula rodona ha comptat amb la participació de Mario Basora, CEO d'Elring Klinger; Ferran Teixidó, president de Grup Teixidó; Roger Gombau, director de la planta de Mahle; i Jordi Olivé, director de la planta d'Ames. Tots ells han coincidit en que la principal problemàtica és la manca de matèries primeres i la dependència del mercat asiàtic com a subministradora, així com l'increment de costos, la poca previsió dels clients de la indústria auxiliar i la incertesa general del mercat. Tot i això, situen al segon semestre de 2022 l'inici d'una recuperació pausada i tranquil·la. Des de les empreses mantenen també que aquesta crisi ha deixat clar que les empreses han d'adaptar-se a les necessitats del mercat i apunten també a la flexibilitat acordada amb les plantilles com a factor essencial per al manteniment del sector.

El president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just, ha destacat la importància cabdal del sector de l'automoció per l'economia de la Conca de Barberà. En aquest sentit, Just ha remarcat projectes que han tingut com escenari aquesta comarca com la col·laboració amb Concactiva per fomentar la inserció laboral; la llavor de FEPICAR (Federació de Polígons Industrials de la Cambra) per crear sinergies entre els polígons i les empreses del territori; o bé, el projecte de la farina km0 per fer el pa de Mestral i de la qual aviat es tindran els primers sacs. Davant els representants de les institucions de la comarca Jordi Just ha deixat clar que la Cambra de Reus «està per servir-vos i per atendre les necessitats que tingueu. Dins les nostres possibilitats volem sumar en positiu». «El que hem construït en els darrers dos anys i mig des de la Cambra no s'entendria sense la Conca», ha dit Just.

Per las seva banda, el comissionat de la Cambra de Reus a la Conca de Barberà, Àngel Torija, ha destacat que aquesta taula rodona ha de servir «per donar claredat i tranquil·litat a les institucions que es preocupen per la situació dels empleats d'aquestes indústries a la comarca davant una crisi sobrevinguda no endògena a les empreses».

L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha agraït «la confiança de la Cambra» i la tasca de la Corporació per contribuir a atreure inversions per la Conca. Segons Andreu «aquí ho hem hagut de lluitar tot, no ens ha arribat res de franc».

En la mateixa línia, el batlle montblanquí ha remarcat també la tasca de grans empreses del sector de l'automoció amb presència al territori. «Estem pedalant per portar projectes i treball», ha dit.

Una cinquantena de persones han assistit a la taula rodona celebrada a la Sala de les Corts Catalanes del Claustre de Sant Francesc de Montblanc. La sessió ha estat moderada pel periodista de TAC 12, l'espluguí Gerard Bosch. La jornada forma part dels actes del 135è aniversari de la Cambra de Comerç de Reus.